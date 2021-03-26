Думки громадян щодо відновлення водопостачання окупованого півострова розділились: 45% підтримують і 48% - проти.

68% опитаних українців вважають, що Київ повинен використовувати усі можливості для повернення тимчасово окупованого Росією Криму до складу України.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Водночас 21% респондентів висловились за те, щоб змиритися з переходом півострова під контроль Росії.

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Своєю чергою, 45% українців підтримують ініціативу відновлення подачі води до тимчасово окупованого Криму, 48% – не підтримують.

***Опитування проводилося 23-24 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

В дослідженні взяли участь 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,0%.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водоймищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

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Автор: Костянтин Гончаров