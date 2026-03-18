Зеленський та Стармер створили оборонний альянс

Україна ділитиметься бойовим досвідом і технологіями, а Британія інвестиціями для масштабування виробництва оборонних засобів.

Підписання Володимиром Зеленським і Кіром Стармером Декларації про поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості відкриває новий етап українсько-британської співпраці. Фактично – створюється оборонний альянс. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква у соціальній мережі Facebook.

"Це логічне продовження наших попередніх домовленостей: Угоди про сторічне партнерство та Угоди про безпеку між Україною і Великою Британією. І водночас – перехід від політичних рішень до конкретної, практичної взаємодії між оборонними секторами наших держав", - відзначив Жовква.

За його словами, суть проста і практична: Україна та Британія посилюють одна одну.

Як функціонуватиме оборонний альянс - подробиці

Як роз’яснив заступник керівника ОП, Україна ділиться своїм унікальним бойовим досвідом, технологіями і рішеннями, які вже довели свою ефективність на полі бою, передусім у сфері безпілотних систем, протидії дронам, РЕБ та сучасної тактики ведення війни.

Водночас, Британія – інвестує, допомагає масштабувати виробництво, та у свою чергу посилює постачання своїх далекобійних спроможностей.

"Фактично формується взаємовигідна модель: ми даємо рішення, перевірені війною, партнери – дають ресурси та індустріальні можливості", - наголосив Жовква.

Він зазначив, що окремий фокус приділятиметься спільному виробництву.

"Наші країни аналізуватимуть можливості спільного виробництва ударних засобів великої дальності, а також масштабування відповідних програм. Паралельно Велика Британія розглядатиме найбільш ефективні механізми для збільшення обсягів виробництва і підтримки таких рішень", - повідомив заступник керівника ОП.

Так, за його словами, йдеться вже не про окремі поставки, а про побудову спільної оборонно-промислової екосистеми.

Протиповітряна оборона як ключовий напрям

"Ми разом працюємо над закриттям критичних прогалин у ППО - від ефективного перехоплення БПЛА і розвитку засобів виявлення до інтеграції систем протидії крилатим ракетам і нарощування антибалістичних спроможностей", - додав Жовква.

Зокрема, це питання безпеки не лише України, а й Британії та усієї Європи.

Використання українського досвіду для планування оборонних спроможностей

Окремо Жовква відзначив роль людей і знань.

"Український бойовий досвід системно інтегрується у військову підготовку, навчання та розробку доктрин. Це означає обмін практиками, аналіз реальних бойових сценаріїв і впровадження цих знань у планування сучасних оборонних спроможностей", - повідомив заступник керівника ОП.

Також передбачені спільні тренування і підготовка, зокрема з використанням українського досвіду роботи з дронами та новими технологіями на полі бою

Як підкреслив Жовква, ця співпраця має довгостроковий вимір.

"Йдеться про зміцнення оборонних ланцюгів постачання, розвиток спільних виробничих можливостей, а також потенційне залучення третіх країн до спільних проєктів", - завив він.

На його переконання, йдеться про спільне формування нової архітектури безпеки Європи на основі досвіду, технологій і взаємної довіри.

"Україна в цій системі – не лише отримувач допомоги, а повноцінний партнер і контриб’ютор безпеки", - додав він.

Як підсумував Жовква, підписана декларація відкриває новий етап українсько-британської співпраці: глибокий, технологічний і довгостроковий.

"Фактично - справжній оборонний альянс!", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Британія має намір щорічно до 2031 року виділяти не менше 3 млрд фунтів стерлінгів на оборонні потреби України.

Україна та Британія працюватимуть з іншими країнами, аби добитися від Росії необхідної компенсації за завдану шкоду під час війни.

