ЗСУ контратакують і перехоплюють ініціативу на одному з найгарячіших напрямків на півдні

На Олександрівському напрямку Сили оборони України завдають російським окупантам клопоту контратакуючими діями. Про це в ефірі "Київ 24" сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, відповідаючи на запитання щодо оперативної ситуації на Олександрівському напрямку.

За його словами, станом на сьогодні з боку Сил оборони України триває робота щодо перехоплення стратегічної ініціативи.

"Контратакуючі дії Сил оборони завдають клопоту тим військам Російської Федерації, які працюють на цьому напрямку", - сказав Братчук і додав, що не можна розділяти роботу Сил оборони на Олександрівському напрямку від Гуляйполя.

Він підкреслив, що контратаки ЗСУ привели до звільнення кількох населених пунктів на Олександрівському напрямку. Відповідна бойова робота триває.

Речник зауважив, що росіяни, які продовжують свої активності щодо Гуляйполя, "мають певні тактичні просування". Утім, вони "мають оглядатися, що відбувається на їхні флангах".

"Зокрема, це вклинення Сил оборони, відповідно, у напрямку дороги Гуляйполе - Велика Новосілка. Воно викликає певну тривогу у російського командування. Не знаю, наскільки вони готові реагувати на такі дії Сил оборони", - зазначив Братчук.

Так, підкреслює він, ці дії Сил оборони дають можливість говорити про наші активні спроби повністю перехопити ініціативу на цьому напрямку.

Звільнення населених пунктів

Як повідомляв УНІАН, раніше на Олександрівському напрямку українські захисники звільнили дев’ять населених пунктів, зараз йде робота над звільненням ще декількох.

Згодом було повідомлено, що у Запорізькій області, на Олександрівському напрямку, підрозділи ЗСУ заблокували росіян та проводять контратакувальні дії.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин тоді заявив, що Сили оборони відновили контроль над територією в понад 400 кв. км та продовжують активні дії.