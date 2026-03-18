'Найпотворніший літак у світі' здійснив свій перший політ (фото)

Раніше було оприлюднено перші фото літака радіоелектронної боротьби Kawasaki EC-2.

Японський EC-2, який прозвали "найпотворнішим літаком у світі", здійснив свій перший політ. Про це повідомляє The War Zone.

Літак, який вже викликав широкий інтерес у публіки, піднявся в повітря на авіабазі Гіфу, що знаходиться в однойменній префектурі. Зовсім недавно були оприлюднені перші фотографії EC-2, про що розповідав УНІАН.

Літак розробили за програмою C-2 SOJ (Stand-Off Jammer). Основою для нової машини став серійний літак військово-транспортної авіації Kawasaki C-2.

Відео дня

Головна зовнішня особливість новинки – характерний роздутий ніс з обтічником обладнання, за що машину вже прозвали "качкодзьобом". Така сама форма була у легендарного EC-1 – попередника літака, знятого з експлуатації в березні 2025 року після майже 40 років експлуатації.

Новий літак оснащений додатковими системами, відсутніми в EC-1. Зокрема, на верхній частині фюзеляжу EC-2, відразу за кабіною, встановлено ще один обтічник, який, судячи з зовнішнього вигляду, приховує систему з обмеженим секторним оглядом – лише вперед.

У хвостовій частині розташовано три великі обтічники, призначені для забезпечення максимально широкого поля зору.

Головне завдання EC-2 – створення потужних радіоперешкод для придушення ворожих РЛС та систем протиповітряної оборони, залишаючись при цьому поза зоною ураження.

Японське оборонне відомство прагне максимально уніфікувати обладнання з іншими модифікаціями – C-2 та RC-2. Завершення випробувань нової машини заплановано на 2026 фінансовий рік.

Згідно з японським стратегічним планом закупівель, мінімально необхідна кількість нових літаків становить чотири штуки (орієнтовно).

Вас також можуть зацікавити новини: