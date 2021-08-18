Засідання відбудеться о 16:00 та буде присвячене зверненню до міжнародних організацій, урядів та парламентів інших країн щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії РФ.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Верховної Ради 23 серпня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його прес-секретар Ольга Туній.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту о 16:00 23 серпня у зв’язку з вимогою 156-ти народних депутатів", - написала вона.

Туній уточнила, що на засіданні розглядатиметься проект постанови про звернення Верховної Ради до ООН, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європарламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Росії (№5775).

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Напередодні президент Володимир Зеленський закликав зібрати позачергове засідання Верховної Ради, аби депутати розглянули як невідкладний законопроект великий герб України.

Його в парламент Володимир Зеленський вніс цьогоріч на День Конституції.

Депутатам представлять варіант герба, де в центрі зображений тризуб на щиті. Ліворуч від нього – лев, як символ Галицько-Волинського князівства, а праворуч - воїн-козак із рушницею з герба Війська Запорозького.

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Автор: Антоніна Доломанжи