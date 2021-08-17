Раніше Зеленський порадив жителям окупованої Донбасу, які вважають себе росіянами, переїжджати в Росію.

Українська влада повинна створити умови, щоб у людей не виникало бажання виїжджати на постійне проживання за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу після відкриття Сорочинського ярмарку заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи пораду президента Володимира Зеленського жителям окупованої частини Донецької та Луганської областей, які вважають себе росіянами, переїжджати в Росію.

За словами Разумкова, необхідно зробити так, щоб люди не виїжджали, а поверталися в Україну.

Читайте такожЗеленський відреагував на затримання кримських татар"Я думаю, нам потрібно зробити так, щоб жителі і Донбасу, і Криму, і всієї України відчували себе українцями і нікуди не хотіли їхати. Це завдання для всієї влади. І нам, навпаки, сьогодні потрібно повернути тих, хто не від хорошого життя, а щиро люблячи Україну, поїхав до Європи, поїхав до РФ... Потрібно повертати своїх, а для цього необхідно створювати умови", - підкреслив голова парламенту.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дом" порадив жителям окупованої частини Донецької та Луганської областей, які вважають себе росіянами, переїжджати в Росію, оскільки ця земля буде в будь-якому випадку деокупована.

"Якщо ти любиш Росію і вважаєш, що все життя перебував на території України, але відчував її Росією, якщо ти так відчуваєш, то маєш зрозуміти – в ім'я своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії", – сказав Зеленський.

Автор: Олег Булашев