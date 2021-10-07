Екс-спікер Ради сказав, що ніколи не плив за течією.

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, як змінилися принципи в "Слузі народу".

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на засіданні парламенту під час розгляду питання про його відставку з посади голови ВР, Разумков зазначив, що коли нинішні депутати йшли до влади, то в них горіли очі бажанням до змін, а в суспільстві були сподівання на краще.

За його словами, зараз це змінилося. Також, додав він, змінилися принципи, з якими йшла партія до влади.

Разумков підкреслив, що принцип демократії став принципом влади більшості, принцип верховенства права та законності змінився на принцип політичної доцільності.

Читайте такожКерівник "слуг народу" озвучив низку претензій до РазумковаВін вважає, що принцип права на власну позицію і свободу слова змінено на принцип "хто не з нами – той проти нас, "закон один для всіх змінився на принцип "друзям все, а ворогам – закон", а принцип, що офшори для влади, – ганьба, став принципом – "нічого страшного, у кожного ФОПу вони є".

Разумков наголосив, що він не змінював свої принципи й цінності. За його словами, було дуже багато бруду, але "я ніколи не плив за течією – у 2019 цього не робив і сьогодні цього робити не буду". Він зазначив, що жодна посада "не вартує самоповаги, гідності, а головне не вартує довіри людей".

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

За відкликання Разумкова з посади спікера парламенту проголосували 284 народних депутатів.

З фракції "Слуга народу" "за" проголосували 215 народних депутатів, з групи "Довіра" – 18, з групи "За майбутнє" – 19, з фракції "Батьківщина" – 20, з фракції "Голос" – 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя".

Після голосування Разумков вийшов з сесійної зали.

Автор: Надя Пришляк