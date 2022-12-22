Президент заявив, що світло української віри в себе не згасне.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що російські ракети не завадять українцям відсвяткувати Різдво і бажати перемоги.

Глава держави під час виступу на спільному засіданні обох палат Конгресу США сказав, що через два дні відзначатиметься Різдво, і можливо в Україні на це свято українці запалюватимуть свічки.

"Не через те, що це більш романтично. Ні. Але через те, що не буде електроенергії. Мільйони не матимуть ні опалення, ні водопостачання. Усе це буде результатом російських ракетних атак і атак дронів на нашу енергетичну інфраструктуру", - сказав президент.

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Він заявив, що українці пройдуть війну за незалежність і свободу з гідністю і успіхом.

"Ми відзначатимемо Різдво. І якщо не буде електроенергії, світло нашої віри в себе не згасне. Якщо російські ракети атакують нас, ми зробимо усе можливе для нашого захисту. Якщо вони атакують нас іранськими дронами і наші люди будуть змушені піти у бомбосховища у Різдвяний вечір, українці все-одно сядуть за святковий стіл і підбадьоруватимуть один одного. І ми не повинні знати бажання усіх, бо ми знаємо, що усі з нас, мільйони українців, бажають одного - перемоги. Лише перемоги", - наголосив Зеленський.

Ракетні обстріли України та атаки на енергетику

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами. Столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів Shahed. Ворог випустив 23 безпілотники, з яких 18 вдалося знищити.

Ввечері 20 грудня в ДТЕК заявили, що мешканцям Києва поки не слід розраховувати на повернення до графіків поставок електроенергії.