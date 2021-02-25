Кива стверджує, що СБУ затримує співробітників офісу в Києві.

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива в ефірі кремлівської пропагандистської програми «60 минут» заявив про обшуки СБУ та затримання співробітників офісу партії в Києві.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

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«Зараз я перебуваю в офісі «Опозиційна платформа – За життя». Внизу зараз працює Служба безпеки України, спецпідрозділ, який арештовує людей просто у ці хвилини. Про це ще ніхто не знає. Внизу іде прийом, іде робота спецназу СБУ»,– стверджує Кива.

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Санкції проти Медведчука та його оточення

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: УНІАН