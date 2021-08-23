Олександр Корнієнко зазначив, що йдеться не про персоналії, зокрема Віталія Кличка, а йдеться про питання управління містом.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що в парламенті думають над змінами до законодавства щодо керування Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, в коментарі журналістам він зазначив, що є корінним киянином "і ми не таким Київ собі бачимо – центр може нас і влаштовує киян – мости скляні з’являються, але коли ти виїжджаєш на периферію, то там вже починаються проблеми і логістичного характеру, і організаційного, і з житлово-комунальним господарством".

Він також нагадав, що нещодавно було виявлено факти, що парти в школу продавалися за завищеними цінами. За словами депутата, цими питаннями мають зайнятися правоохоронні органи.

В той же час Корнієнко підкреслив: "Жодних звинувачень щодо голови КМДА не лунало, а все стосується людей, яких він призначав – але якщо ти призначаєш людей, які крадуть і заробляють на партах в школу, то треба мабуть краще підходити до кадрової політики".

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Корнієнко наголосив, що необхідно переглянути законодавство, яке стосується управління Києвом. Бо йдеться не про персоналії, зокрема Віталія Кличка, а йдеться про питання управління містом. За його словами, в цьому питанні закладена "серйозна суперечність", яка полягає в тому, що система управління Києвом відрізняється від системи управління іншими містами, зокрема, що в будь-якому місті голова міськдержадміністрації призначається президентом за поданням Кабінету міністрів України. А в Києві "якась своя зовсім історія, коли голова міської ради, якого обрали люди, автоматично стає головою КМДА".

Він додав, що в такій ситуації голова КМДА не відповідає ні перед Кабміном, ні перед президентом. Хоча по Конституції він підзвітний і підконтрольний. Корнієнко наголосив, що цю ситуацію треба виправляти.

За його словами, необхідна реформа системи управління Києвом, яка не має суперечити Конституції. "Ми зараз працюємо над тим, як можна інтегрувати оці позиції в оновлену редакцію закону про Київ", - наголосив Корнієнко.

Він нагадав, що зараз на другому читанні є проект закону, який стосується даного питання, але ця редакція "дуже новаторська, дуже багато змін, і ми не впевнені, що місто зможе так швидко провести ці зміни".

Розмови про звільнення Кличка з посади голови КМДА

Як відомо, неодноразово в ЗМІ лунала інформація про те, що Віталій Кличко може бути звільнений з посади голови КМДА і призначена нова людина, але в той же час Кличко залишатиметься головою Київської міської ради.

Автор: Надя Пришляк