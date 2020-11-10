Комітет розглянув та рекомендував відхилити альтернативний до основного законопроект, адже без висновку комітету по всіх законопроектах з цього питання розгляд у сесійній залі відбутися не міг.

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики розблокував розгляд законопроекту про відновлення норми е-декларування, що скасована Конституційним судом України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

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"Антикорупційний комітет ВРУ розблокував розгляд законопроектів щодо повернення НАЗК повноважень, скасованих КСУ! Щойно відхилили законопроект 4304-1 авторства Дубінського щодо повернення повноважень Національному агентству з питань запобігання корупції, які скасував КСУ. Той, який був альтернативний до законопроекту спікера. Автор пропонував взагалі вивести суддів з-під дії закону "Про запобігання корупції". Наголошу, не лише тих статей, які скасував КСУ, а всього закону. Така собі "біла кістка", "каста недоторканих", - розповів депутат.

Він додав, що після ухвалення відповідного рішення щодо цього законопроекту, тепер є можливість розглядати в сесійній залі основний законопроект про відновлення дії окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України (№ 4304).

"При цьому, зважаючи на певні некоректні формулювання, комітет пропонує доопрацьовувати ініціативу спікера з застосуванням статті 116 Регламенту. Це дозволить переписати ряд формулювань, зокрема замінити термін "відновлення статей" на "викласти статті у новій редакції", - зауважив Юрчишин.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС з дня набрання чинності законом. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (№ 4304) є Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема "Євросолідарності", "Голосу" та "Слуги народу".

5 листопада Разумков заявив, що законопроект про відновлення норми е-декларування, скасованої Конституційним судом, розглядатиметься вже наступного пленарного тижня. Він зауважив, що 2 листопада майже всі депутатські фракції та групи досягли єдиної позиції стосовно законопроекту про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України (№ 4304). "Але з незрозумілих для мене причин вчора, після того, як був розглянутий цей документ і була досягнута позиція, що цей документ буде розглядатися в залі сьогодні, після того, як профільний комітет його розглянув і запропонував Верховній Раді його прийняти за основу і в цілому, один з наших колег, Олександр Дубінський вніс альтернативний законопроект - 4304-1", - сказав Разумков.

Він додав, що не коментуватиме цю дію, і наголосив, що парламент не порушує закони. "Ми сьогодні не можемо розглянути цей закон, тому що немає висновку комітету... Я думаю, що ми зараз скоротимо строки і розглянемо цей законопроект на наступному пленарному тижні. З іншим пакетом законопроектів, які також важливі для Верховної Ради, для врегулювання цієї кризи", - заявив голова ВР.

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Автор: Тетяна Поляковська