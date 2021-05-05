19 березня держсекретар США закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Читайте такожВ Україну разом з держсекретарем США Блінкеном прибуде НуландПро це повідомляється на сайті Держдепу.

Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Лондоні.

Держсекретар виступив проти газопроводу "Північний потік-2".

Маас наголосив на важливості координації порядку денного НАТО до 2030 року, виведенні військ з Афганістану та підтримці України в умовах російської агресії.

Також вони підкреслили, що трансатлантична співпраця є надзвичайно важливою в умовах дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану.

Історія газопроводу

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі в проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишатися транзитною країною російського газу в Європу, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: Людмила Жерновська