Державне бюро розслідувань анонсувало брифінг з цієї теми.

Державне бюро розслідувань проведе завтра, 17 січня, брифінг, на якому обіцяють розкрити деталі слідства у справі щодо функціонування злочинної схеми постачання впродовж 2014-15 років вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння групою громадян України терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"17 січня о 9:30 у приміщенні відбудеться брифінг на тему: "Обставини та деталі функціонування злочинної схеми постачання впродовж 2014-15 років вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, ДБР та Генпрокуратура України розслідують кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання впродовж 2014-15 років вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

У вересні-листопаді 2021 року в даному провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину. Їм інкримінують ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (держзрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) КК України.

За даними слідства, в цілому було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

За цими ж статтями повідомлено підозру і п'ятому президенту України Петру Порошенку. Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

17 грудня 2021 року у Державному бюро розслідувань заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у даній справі. Того ж дня стало відомо, що Порошенко поїхав за кордон.

20 грудня, у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

Сам екс-президент заявив, що 17 січня повертається в Україну. В ДБР сподіваються, що цього ж дня суд обере йому запобіжний захід.

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