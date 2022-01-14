За словами представниці ДБР, Кримінальний процесуальний кодекс не виключає такої можливості.

У Державному бюро розслідувань не виключають проведення перехресного допиту народних депутатів Віктора Медведчука і Петра Порошенка у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила радник з комунікацій ДБР Тетяна Саф'ян.

За її словами, Кримінальний процесуальний кодекс не виключає такої можливості.

"Якщо буде відповідна база і потреба, то слідчі зроблять відповідні дії, відповідний фактаж зберуть і запросять на перехресний допит", - зазначила Саф'ян.

"Вугільна" справа проти Порошенка і Медведчука: довідка УНІАН

17 грудня 2021 року у Державному бюро розслідувань заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Того ж дня стало відомо, що Порошенко поїхав за кордон. Повернутися в Україну він планує 17 січня.

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20 грудня, у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

За даними слідства, в цілому було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

"Вони підозрюються в покупці за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу в залежність від Російської Федерації і терористичних організацій. Що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел поставок енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти неї підривної діяльності", - пояснили у ДБР.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.