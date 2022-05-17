Біля будівлі посольства підняли прапор Держави Ізраїль.

Сьогодні, 17 травня у Києві відновило роботу Посольство Ізраїлю в Україні.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що прапор Держави Ізраїль біля будівлі посольства особисто підняв посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Окрім цього, сьогодні перша леді України Олена Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог. Вони говорили про гуманітарну допомогу для нашої держави. Зеленська подякувала своїй колезі та народу Ізраїлю за підтримку, медичну допомогу ізраїльських лікарів отримали вже 7 тисяч українців.

"Олена Зеленська також запросила Міхаль Герцог до участі в національній програмі з психологічної допомоги, яка розробляється з ініціативи першої леді України. Дружина Глави Української держави зазначила, що саме Ізраїль має великий досвід боротьби із посттравматичним стресовим розладом, що стало особливо актуальним для України", - додали в ОП.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що посольство США незабаром відновить роботу в Україні.

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