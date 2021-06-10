Законопроект про корінні народи, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів та відповідним нормам Конституції України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає президента Російської Федерації Володимира Путіна зайнятися забезпеченням прав національних меншин та корінних народів РФ, а не маніпуляціями щодо українських законодавчих ініціатив.

Про це йдеться у коментарі глави МЗС, який є у розпорядженні УНІАН.

Міністр зазначив, що законопроект про корінні народи, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів та відповідним нормам Конституції України.

У цьому зв'язку глава МЗС сказав, що цей законопроект "не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями Владіміра Путіна".

"Термін "корінні народи" усталений в міжнародному праві, зокрема Декларації ООН 2007 року про права корінних народів. Запропонований президентом законопроект втілює провідні норми міжнародного права в національному законодавстві. Визначається, які народи можна вважати корінними: це самобутні етнічні спільноти, які сформувалися на території України, становлять етнічну меншість та не мають власної держави", - наголосив Кулеба.

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Міністр нагадав, що в Україні це, насамперед, кримські татари, караїми і кримчаки.

"Конституція України прямо і недвозначно гарантує рівність всіх громадян в Україні незалежно від етнічного походження та окремо встановлює обов’язок держави захищати корінні народи та національні меншини. Тому заяви про якісь утиски внаслідок ухвалення запропонованого закону про корінні народи не відповідають дійсності", - зазначив міністр.

Кулеба також наголосив, що в Україні ніколи не пригнічувалися права російської національної меншини, а захист і підтримка функціонування української мови як державної є нормальним процесом. Крім того, захист права людини на спілкування українською мовою в Україні за визначенням не може становити загрози використанню інших мов.

"Водночас, широко відомі факти утисків національних меншин і корінних народів у самій Росії. Зокрема, триває репресивна політика щодо громадських організацій українців у РФ. У 2010 році Верховний суд РФ ліквідував Федеральну національно-культурну автономію українців Росії. У травні 2012 року Верховний суд РФ ліквідував Об’єднання українців Росії, виключив його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. У 2017 році московська влада ліквідувала Бібліотеку української літератури. У липні 2019 року Генеральна прокуратура РФ визнала Світовий Конгрес Українців (СКУ) "небажаною організацією" на території РФ", - нагадав Кулеба.

Глава МЗС заявив, що Україна рішуче протестує проти таких репресивних дій.

Крім того, за словами міністра, Росія продовжує політику репресій проти корінного народу України, кримських татар, у тимчасово окупованому Криму. Також Росія ігнорує вимогу Міжнародного суду ООН щодо зняття заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та продовжує практику ганебних судилищ проти кримськотатарського народу та усіляко утискає права кримськотатарського народу, зокрема право на освіту.

Міністр заявив, що закликає міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, аби змусити її поважати фундаментальні права людини та національних меншин.

"Керівництву Росії варто зайнятися забезпеченням прав національних меншин і корінних народів Російської Федерації, а не маніпуляціями щодо українських законодавчих ініціатив, які цілком відповідають міжнародному праву. Наша держава сумлінно дотримується всіх взятих на себе зобов’язань у галузі захисту національних меншин і корінних народів", - наголосив Кулеба.

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Українська влада та МЗС зокрема на постійній основі взаємодіє з ООН, ОБСЄ і Радою Європи відповідно до міжнародно-правових зобов’язань України, зокрема відповідно до Декларації ООН про права корінних народів, Європейською конвенцією з прав людини, Європейською соціальною хартією, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права і Міжнародним пактом про соціальні, культурні та економічні права.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про корінні народи України" (№ 5506).

"Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів", - повідомляли в Офісі президента.

8 червня у Держдумі Росії відреагували на ініціативу Зеленського ухвалити закон про корінні народи України. У зв'язку з цим у Держдумі ухвалили заяву, що РФ засуджує цей документ через відсутність у ньому згадки про росіян.

9 червня в ефірі російського телебачення Путін розкритикував законодавчу ініціативу президента України щодо врегулювання статусу та про права корінних народів і порівняв її з ідеями нацистської Німеччини.

"Взагалі саме по собі розділення на корінні, першосортні і другосортні категорії людей вже абсолютно точно змахує на теорію і практику нацистської Німеччини. Як бути людям зі змішаною кров'ю? Сам Зеленський - єврей за національністю, у нього, може, там кров намішана. Що робити з цими людьми? Їм будуть, як у нацистській Німеччині, міряти черепи, інші частини тіла? Як визначали справжніх арійців, так і визначатимуть справжніх українців?", - сказав Путін.

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Автор: Віталій Саєнко