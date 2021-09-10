Депутат з Саратова виступив за повторний референдум щодо окупованого півострова.

В Росії заговорили про повернення Криму Україні. Один з депутатів висловився про приналежність півострова і не став підтверджувати думку російського президента про те, що окуповані території нібито входять до складу РФ.

З такою заявою виступив депутат Саратовської обласної Думи від КПРФ Микола Бондаренко, фрагмент відео з його промовою з'явився на YouTube-каналі "Регіон 64".

За словами Бондаренка, якщо його партія прийде до влади, в Росії пройде референдум для жителів окупованого Криму. Жителі півострова, запевняє депутат, зможуть самостійно вирішити, чи хочуть вони бути відірваними від України.

Російський політик не підтримує кремлівську ідеологію про те, що Крим нібито є частиною РФ. Депутат стверджує, що жителі півострова є українцями, а не росіянами.

Читайте такожУ МЗС сказали, чи варто Зеленському розмовляти з Путіним (відео)У Росії на заяву Бондаренка відреагували неоднозначно. ЗМІ країни-агресора відразу ж почали порівнювати депутата з опозиціонером Навальним, який має аналогічну позицію і не підтримує окупацію Криму. Крім цього, в деяких виданнях з'явилися недвозначні натяки, в яких зазначено, що зараз Навальний знаходиться у в'язниці.

Російський депутат дійсно підтримує опозиціонера і раніше навіть виходив на мітинги на його підтримку. За це російська поліція притягувала його до адміністративної відповідальності. Чи зуміє Бондаренко прийти до влади та чи виконає він свою обіцянку про повернення окупованого Криму - поки що не відомо.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що секретар РНБО Олексій Данилов розповів, як Україна може повернути окупований Донбас. Він назвав умову для початку операції, однак вказав на можливі наслідки таких дій.

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Автор: Поліна Кузенко