Пасажирський літак за маршрутом Афіни-Вільнюс Ryanair 23 травня екстрено сів у аеропорту "Мінськ".

В міжнародному аеропорту «Київ» імені Сікорського («Жуляни») кажуть, що не отримували запит на посадку літака Ryanair 23 травня начебто через повідомлення про мінування.

Про це прес-служба летовища повідомила у коментарі ТСН.

«Такого запиту до аеропорту не надходило», – прокоментували в «Жулянах».

Раніше Олександр Лукашенко звинуватив аеропорти у Києві та Вільнюсі у тому, що ті відмовили пасажирському літаку Ryanair, на якому перебували опозиціонер Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега, у екстреній посадці через повідомлення про начебто бомбу у салоні.

Тому, за логікою політика, літак приземлився в аеропорту Мінська.

Читайте такожУ Києві Нацгвардія завадила учасникам акції під посольством РФ спалити "Кремль" (фото, відео)«Чому командир екіпажу вирішив посадити літак у Мінську, коли до Вільнюса залишалось близько 70 кілометрів? Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку? Ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів, ні Київ. Злякалися відповідальності? Чи комусь все ж таки дуже треба було, щоби він приземлився у Мінську?» – заявив Лукашенко на зустрічі з парламентарями 26 травня.

Пасажирський літак за маршрутом Афіни-Вільнюс Ryanair 23 травня екстрено сів у аеропорту «Мінськ». Попередньо стверджувалося, що білоруські диспетчери заявили членам екіпажу про бомбу в салоні, через що літак змінив маршрут на столицю республіки.

Після посадки з салону силовики вивели двох пасажирів – журналіста й засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, громадянку РФ Софію Сапегу.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29. Міноборони перехоплення підтвердило.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО).

У Європі закликали запровадити санкції проти Білорусі. Деякі авіакомпанії негайно припинили використання повітряного простору країни. Авіасполучення з Білоруссю припинили, зокрема, Литва, Велика Британія й Україна.

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Автор: Яна Ставська