Встановлено місцезнаходження близько 15 осіб з санкційного списку ЄС і ще 105 осіб, пов'язаних з ними або членами їх сімей.

Іспанська влада виявила активи, що належать 15 російським олігархам, включеним до списку санкцій ЄС.

Про це заявив глава відділу із запобігання відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів Маріано Гарсія Фресно, повідомляє Reuters.

Відомство виявило активи після вторгнення в Україну 24 лютого, коли олігархи намагалися передати свої частки в деяких компаніях родичам або партнерам, щоб уникнути їх виявлення.

Встановлено місцезнаходження близько 15 осіб з санкційного списку ЄС і ще 105 осіб, пов'язаних з ними або членами їх сімей.

Олігархи, що потрапили під санкції, мали частки як мінімум в 10 іспанських і 13 іноземних компаніях.

Інформація була передана підрозділу фінансової розвідки країни та її Міністерству фінансів, і в кінці квітня уряд підтвердив, що він заморозив 12 фондів і банківських рахунків, пов'язаних з п'ятьма особами з санкційного списку, а також три розкішні яхти та 23 об'єкти нерухомості.

Заарештовані яхти:

14 квітня 2022 року в Німеччині заарештували розкішну яхту сестри російського олігарха Усманова.

11 травня в порту Гамбурга заарештували яхту Luna, яка імовірно належить мільярдерові Фархаду Ахмедову.

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