Прокурор Офісу генерального прокурора відкликав із Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу щодо заступника глави Офісу президента України Олега Татарова на підставі вимог ст. 185 КПК України.

Про це повідомили УНІАН в Офісі генпрокурора.

"Так, вивченням матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що в діях підозрюваних можливий склад іншого кримінального корупційного правопорушення, що не надає права звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповіли у Венедіктової.

Читайте такожСуд задовольнив клопотання прокурора і не став обирати запобіжний захід ТатаровуВ Офісі генпрокурора додали, що повідомлення про підозру заступнику глави ОП було здійснено з порушенням вимог ст. 481 КПК України неуповноваженою особою, що підтверджується судовою практикою, у тому числі ВАКС. Попри зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, він не втратив статусу адвоката.

"Зазначені порушення вимог КПК України надалі можуть спричинити визнання судом зібраних доказів недопустимими", - пояснили в Офісі генерального прокурора.

Після надходження матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні з НАБУ слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України та прокурорами Офісу генерального прокурора буде надано оцінку зібраним доказам та прийняті відповідні процесуальні рішення.

Справа Татарова: що відомо

30 грудня 2020 року на засіданні ВАКС новий прокурор у справі Татарова Андрій Грицан заявив, що відкликає клопотання про обрання Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Грицан пояснив це тим, що нова група прокурорів не змогла у повному обсязі ознайомитися з матеріалами підозри. Також прокурор зазначив, що необхідно перевірити обгрунтованість підозри.

Довідка УНІАН. 18 грудня заступнику керівника ОП, екс-посадовцю держкомпанії "Укрбуд" Татарову було повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі за фальсифікацію експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії вартістю 81 млн грн.

Слідство вважає, що Татаров може бути причетним до надання неправомірної вигоди за видачу недостовірного письмового висновку судового експерта. Йдеться про судову оцінювально-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та корпорацією-забудовником "Укрбуд".

Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Йому інкриміновано надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Крім Татарова, у вчиненні цього злочину підозрюють заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтина Дубоноса (ч. 3 ст. 368 КК України) та колишнього народного депутата, екс-президента "Укрбуду" Максима Микитася (ч. 3 ст. 369 КК України).

22 грудня в.о. керівника САП Грищук повідомив, що прокурори проситимуть суд обрати Татарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.

23 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова від НАБУ до СБУ. У НАБУ і САП заявили, що це рішення є незаконним.

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Автор: УНІАН