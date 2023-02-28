Значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів Росії.

За матеріалами СБУ суд в Україні арештував активи російського бізнесмена Миколи Сердюка, який фінансує випробовування ворожих ракет. Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн.

Як повідомляє Служба безпеки України, рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях.

"Встановлено, що Сердюк є власником Московського дослідного заводу бурової техніки та "Гідроінжбуду" і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кемля. За його вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ.

Зокрема, на навчальні центри РФ, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння.

"Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, Сердюк намагався "переписати" власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур. Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України", - розповіли в СБУ.

Під час обшуків в офісах, виробничо-складських приміщеннях і помешканнях фігурантів у Києві та Сумах правоохоронці виявили: бухгалтерську звітність, чорнові записи, а також мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), планується повідомлення про підозру Сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур", - додали в СБУ.

Активи росіян в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні, попри російську агресію, продовжують існувати понад 40 бізнесів, які контролюють громадяни Росії, свідчать дані Опендатабот.

Днями Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту і конфіскував активи російського бізнесмена у вигляді контрольного пакету акцій українського банку. Мова йде про громадянина РФ, президента російського футбольного клубу ЦСКА Євгена Гінера. Йому також належали 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank).

На початку лютого стало відомо, що детективи Бюро економічної безпеки України відповідно до постанови суду конфіскували майже 170 тис. тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн, що належала російському олігархові Алішеру Усманову. Зазначається, що внаслідок ухилення від сплати податку на додану вартість компанія росіянина завдала збитків бюджету нашої держави в розмірі понад 118 млн грн.

Окрім цього, у лютому суд заарештував майно дружини Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, - Оксани Марченко за підозрою у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість заарештованих активів становить понад 5,6 млрд грн.

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