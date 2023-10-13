Генсек зазначив, що НАТО ніякої ролі в арабо-ізраїльському конфлікті не відіграє.

НАТО не послабив своєї рішучості надалі підтримувати Україну у війні проти РФ на тлі загострення арабо-ізраїльського конфлікту.

Таку заяву зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Німецькій хвилі". "Країни НАТО заявили, що стурбовані і вражені жорстокістю терористичної атаки на Ізраїль. Але це не підірве нашої здатності, готовності і рішучості продовжувати підтримувати Україну", – сказав генсек.

Столтенберг зазначив, що Альянс підтверджує цю рішучість не тільки "на словах, а й на ділі".

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"За останні дні союзники по НАТО зробили нові важливі заяви щодо розширення підтримки України. Німеччина заявила про постачання боєприпасів, систем ППО, до яких відносяться і сучасні установки Patriot", – зазначив він.

Щодо подій в Ізраїлі, Столтенберг зазначив, що важливо, щоб під час самооборони Ізраїлю було попереджено загибель цивільних осіб, особливо з урахуванням того, що цей конфлікт може тривати ще тижні. Він додав, що НАТО ніякої ролі в цьому конфлікті не відіграє, але союзники по НАТО висловили свою підтримку Ізраїлю.

Допомога НАТО Україні

11 жовтня Столтенберг заявив, що країни-члени НАТО наростять підтримку ЗСУ для проходження складної зими під час бойових дій на лінії фронту. "НАТО наростить підтримку, щоб допомогти Україні пережити ще одну складну зиму. Це передбачає надання теплого одягу для холодної погоди, можливостей з розмінування, палива та медичного обладнання. Це допоможе мужнім українським військам воювати під час холодів і продовжити тиснути для просування вперед", - підкреслив Столтенберг.

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