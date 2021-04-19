У 2008 році Росія вчинила агресію проти Грузії, окупувавши частину її території.

Екс-президент Грузії, нинішній голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі заявив, що дії Росії на кордоні України сьогодні нагадують ситуацію не 2014, а 2008 року. Тоді РФ окупувала частину території Грузії.

Таку думку Саакашвілі висловив в ефірі каналу "Україна 24".

"У мене є відчуття дежавю. І це дежавю не 2014 року в Україні, це набагато більше схоже на сценарій 2008 року щодо Грузії, коли кілька років йшла війна, як зараз на сході України, вже майже кожен день вбивають українського солдата, в Грузії також це було кілька років. А потім, десь спочатку 2008 року почалася дуже швидка ескалація, навесні вона підійшла до піку, а агресія трапилася в серпні", - сказав він.

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За словами Саакашвілі, в ситуації в Грузії в 2008-му і Україні зараз є кілька схожих елементів. Один з них - наявність військової пропаганди і воєнкорів в окупованих Криму й ОРДЛО.

"Вони розповідають різні сценарії, як і по Грузії розповідали, що ось-ось грузинський уряд нападе. Захід обурювався і закликав остудити гарячі голови в Тбілісі, як і зараз закликають остудити гарячі голови в Києві. Вони зараз складають списки евакуації в Донецьку і Луганську, так само складали списки на наших окупованих територіях [Грузії]", - розповів він.

Також політик звернув увагу на концентрацію Росією військ під виглядом навчань.

"Те, що зараз сконцентровано біля кордонів України – поки цих сил ще недостатньо, щоб великомасштабну агресію здійснити. На кордонах з Грузією було 100 тисяч солдатів з гаком, практично всі боєздатні частини сухопутних військ Росії були сконцентровані. Біля кордонів України поки цього немає, але все може змінитися. У 2008 році вони привчали світ, себе і нас, що до чогось готуються", - сказав він.

Стягування військ РФ до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію впровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська вглиб території України, а також готується провокувати Україну на військову відповідь.

Під час візиту Зеленського до Франції канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Макрон закликали РФ відвести свої війська від українських кордонів.

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Автор: Юрій Годован