Екс-президент Грузії, нинішній голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі заявив, що дії Росії на кордоні України сьогодні нагадують ситуацію не 2014, а 2008 року. Тоді РФ окупувала частину території Грузії.
Таку думку Саакашвілі висловив в ефірі каналу "Україна 24".
"У мене є відчуття дежавю. І це дежавю не 2014 року в Україні, це набагато більше схоже на сценарій 2008 року щодо Грузії, коли кілька років йшла війна, як зараз на сході України, вже майже кожен день вбивають українського солдата, в Грузії також це було кілька років. А потім, десь спочатку 2008 року почалася дуже швидка ескалація, навесні вона підійшла до піку, а агресія трапилася в серпні", - сказав він.
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За словами Саакашвілі, в ситуації в Грузії в 2008-му і Україні зараз є кілька схожих елементів. Один з них - наявність військової пропаганди і воєнкорів в окупованих Криму й ОРДЛО.
"Вони розповідають різні сценарії, як і по Грузії розповідали, що ось-ось грузинський уряд нападе. Захід обурювався і закликав остудити гарячі голови в Тбілісі, як і зараз закликають остудити гарячі голови в Києві. Вони зараз складають списки евакуації в Донецьку і Луганську, так само складали списки на наших окупованих територіях [Грузії]", - розповів він.
Також політик звернув увагу на концентрацію Росією військ під виглядом навчань.
"Те, що зараз сконцентровано біля кордонів України – поки цих сил ще недостатньо, щоб великомасштабну агресію здійснити. На кордонах з Грузією було 100 тисяч солдатів з гаком, практично всі боєздатні частини сухопутних військ Росії були сконцентровані. Біля кордонів України поки цього немає, але все може змінитися. У 2008 році вони привчали світ, себе і нас, що до чогось готуються", - сказав він.
Стягування військ РФ до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію впровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська вглиб території України, а також готується провокувати Україну на військову відповідь.
- Під час візиту Зеленського до Франції канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Макрон закликали РФ відвести свої війська від українських кордонів.
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