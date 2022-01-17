Порошенко фігурує у "вугільній" справі разом з Медведчуком.

П’ятий президент України, нардеп від "ЄС" Петро Порошенко гнівно висловився про чинне керівництво країни, представники якого, за його словами, "знімали відосики на Красній площі", коли в Україні тривала війна з Росією.

Про це він заявив на політичному мітингу перед своїми прихильниками біля аеропорту "Жуляни" в Києві 17 січня.

"Вони знімали кліпи в Москві, знімаючи відосики на Красній площі. Тоді, коли катували Рибака у Горлівці, вони членом грали на роялі, вважаючи, що це є символ культури моєї України", - заявив Порошенко.

Порошенко розкритикував ведення зовнішньої політики чинною владою і пригадав гучну справу про "вагнерівців".

Петра Порошенка підозрюють у державній зраді. За даними слідчих, політик, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Депутата "ЄС", який повернувся до столиці 17 січня, викликали до Печерського райсуду Києва, де йому цього ж дня обиратимуть запобіжний захід.

П’ятий президент України фігурує у тій же справі, у якій фігурує член ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук. Наразі той перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Раніше противники Порошенка звинувачували його у спонсорстві російського держбюджету через роботу кондитерської фабрики у Ліпецьку. Володимира Зеленського ж критикували за діяльність "Квартал 95", фільми під брендом якого закуповує Росія.

Сам чинний український президент у листопаді 2021 року назвав таке порівняння некоректним: "Некоректно взагалі порівнювати медіапростір з цукерками. До речі, цукерки ці продавалися в ОРДЛО, багато фото. І ці цукерки продавалися у сепаратистських полках. Ну, продавалися, то й продавалися. А що стосується шведів. Студія "Квартал 95" заключила з ними договір років за 10 до початку війни. І тоді для хлопців це був ексклюзивний партнер".

Вас також можуть зацікавити новини: