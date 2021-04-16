За словами президента України, кілька країн вже підписали декларацію щодо підтримки вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону підписати декларацію щодо підтримки вступу України до Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з представниками українських та іноземних ЗМІ в Парижі. Трансляція заходу велась на сторінці Офісу президента у Facebook.

«Щодо членства України в Євросоюзі. Я розказав президенту Макрону про нашу ініціативу. Ми не чекаємо, поки все відбудеться за нас. Ми самі робимо конкретні кроки. Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо з країнами-партнерами, країнами-членами Європейського Союзу, де та чи інша країна підписує з нами декларацію, в якій вона підтримує Україну в прагненні бути членом ЄС», - зазначив глава держави.

«Скажу вам відверто, що кілька країн вже підписали цю декларацію. Є країни, які ознайомлюються зараз з цією декларацією. Я розповів деталі цієї декларації, я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і дасть свою відповідь», - додав президент України.

Вступ України до Європейського союзу

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Автор: Костянтин Гончаров