Зеленський запропонував Макрону підтримати вступ України в Євросоюз / фото REUTERS

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону підписати декларацію щодо підтримки вступу України до Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з представниками українських та іноземних ЗМІ в Парижі. Трансляція заходу велась на сторінці Офісу президента у Facebook.

«Щодо членства України в Євросоюзі. Я розказав президенту Макрону про нашу ініціативу. Ми не чекаємо, поки все відбудеться за нас. Ми самі робимо конкретні кроки. Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо з країнами-партнерами, країнами-членами Європейського Союзу, де та чи інша країна підписує з нами декларацію, в якій вона підтримує Україну в прагненні бути членом ЄС», - зазначив глава держави.

«Скажу вам відверто, що кілька країн вже підписали цю декларацію. Є країни, які ознайомлюються зараз з цією декларацією. Я розповів деталі цієї декларації, я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і дасть свою відповідь», - додав президент України.

Вступ України до Європейського союзу

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Автор: Костянтин Гончаров