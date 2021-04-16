Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону підписати декларацію щодо підтримки вступу України до Євросоюзу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з представниками українських та іноземних ЗМІ в Парижі. Трансляція заходу велась на сторінці Офісу президента у Facebook.
«Щодо членства України в Євросоюзі. Я розказав президенту Макрону про нашу ініціативу. Ми не чекаємо, поки все відбудеться за нас. Ми самі робимо конкретні кроки. Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо з країнами-партнерами, країнами-членами Європейського Союзу, де та чи інша країна підписує з нами декларацію, в якій вона підтримує Україну в прагненні бути членом ЄС», - зазначив глава держави.
«Скажу вам відверто, що кілька країн вже підписали цю декларацію. Є країни, які ознайомлюються зараз з цією декларацією. Я розповів деталі цієї декларації, я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і дасть свою відповідь», - додав президент України.
Вступ України до Європейського союзу
- Влітку 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже є частиною європейської сім'ї, а євроінтеграція - це основне прагнення українського народу.
- Про вступ України до ЄС неодноразово говорив й п'ятий президент України Петро Порошенко. Зокрема, він заявляв, що Україна подасть заявку на вступ у 2024 році.
- Опитування свідчать, що упродовж останніх років готовність українців проголосувати за вступ до Європейського Союзу лишається сталою.
- 15 квітня 2021 року президент Зеленський заявив, що настав час для отримання Україною "конкретних пропозицій" щодо Плану дій членства у НАТО та плану вступу до Євросоюзу.
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