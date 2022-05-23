На думку експерта, у своїх свідчення щодо Порошенка Медведчук говорить правду.

Колишньому президенту України Петру Порошенку потрібно публічно та правдиво прокоментувати звинувачення народного депутата Віктора Медведчука.

Про це кореспонденту УНІАН сказав політолог Олексій Буряченко, коментуючи оприлюднені Службою безпеки України свідчення підозрюваного у державній зраді та сприянні тероризму Медведчука.

"Необхідно чітко розуміти, що Порошенко і Медведчук - це люди, які дуже довго один одного знають і співпрацюють, які мінімум, в політичній площині. Це елементарно доводить те, що вони спільно були засновниками Партії регіонів. Багато є запитань, чому під час війни продовжувала у РФ працювати липецька фабрика Порошенка. Питання виникають стосовно того, яким чином Медведчук з'явився в перемовній групі, кум Путіна і адепт, так би мовити, "русского мира". Яким чином три проросійські інформаційні телеканали отримали найбільшу долю ринку в телевізійному просторі саме за часів Порошенка. Тобто насправді є дуже багато запитань, які публічно можна і потрібно ставити Порошенку", - сказав експерт.

На думку Буряченка, у своїх свідченнях щодо Порошенка Медведчук говорить правду.

"Я думаю, що він говорить правду. Тому що Медведчук зараз заарештований, йому висунуті надзвичайно серйозні обвинувачення, тому йому, мабуть, вже немає сенсу щось вигадувати. Тим паче, слідчі органи у будь-якому випадку про кожен довід і сказану інформацію Медведчуком попросять підтвердження або у свідків, або у документах. У будь-якому випадку він буде змушений підтвердити свої слова стосовно Порошенка. А яка реакція буде з цього приводу у Порошенка. Хотілося б, щоб вона була максимально публічною і правдивою. Тому Порошенку необхідно дати публічні прозорі відповіді суспільству", - заявив політолог.

Також експерт вважає, що фракція Порошенка у Верховній Раді "Європейська солідарність" повинна надати оцінку діям свого лідера.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня в СБУ заявили, що Медведчук дав свідчення, за якою схемою відбулося виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" для подальшого транспортування через нього дизельного палива. За даними СБУ, Медведчук деталізував роль у ній екс-президента Петра Порошенка, а саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

Справа про постачання вугілля з ОРДЛО

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Екс-президент Петро Порошенко і народний депутат Віктор Медведчук є фігурантами цієї справи. Порошенко підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з представниками вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Кримінальне провадження проти екс-президента розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Медведчук підозрюється в держзраді та сприянні тероризму (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК). Також він є підозрюваним у справі про замах на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Медведчук перебував під домашнім арештом, проте 27 лютого стало відомо, що він втік. 12 квітня його затримали. Наразі він перебуває під вартою.