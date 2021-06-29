Заступник міністра запевнив, що буде використано всі ресурси й допомогу партнерів, аби захистити інтереси всіх постраждалих у трагедії збиття іранськими військовими українського літака.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін переконаний, що Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій за збиття літака компанії "Міжнародні авіаліній України".

Про це Єнін заявив в інтерв'ю "Радіо свобода".

"Ми як уряд впевнені, що та сума компенсацій, яка буде погоджена під час урядових переговорів, буде вища за суму, яку в односторонньому порядку чи то в якості своєї стартової переговорної позиції запропонувала іранська сторона (по 150 тис. доларів компенсацій за кожного загиблого – УНІАН). А звертаючись до іранської сторони, можу сказати, що виплати окремим сім’ям не позбавляють Іран від міжнародно-правової відповідальності. Уникнути виплати компенсацій Ірану не вдасться. Жодного прецеденту, коли б траплялася авіакатастрофа, але постраждалі не отримували компенсації, в світовій практиці не існує", - заявив Єнін.

Водночас він не зміг назвати точну дату, коли відбудеться виплата компенсацій усім постраждалим.

"Це залежить від дуже багатьох факторів. Але з усією впевненістю можу сказати, що ніхто не залишиться без компенсацій. Ми використаємо всі наші ресурси й допомогу партнерів, аби захистити інтереси всіх постраждалих в цієї трагедії", - заявив Єнін.

Заступник міністра наголосив, що Іран має повну інформацію щодо трагедії збиття літака МАУ.

"Ми чекаємо, що Іран її розкриє, в тому числі через матеріали кримінальної справи. До цього часу Іран замість того, щоб надати вичерпні відповіді, застосовував різноманітні дипломатичні трюки, й ми розуміємо чому. Адже, підтвердивши наші вимоги, Іран буде змушений реформувати всю систему організації польотів, а це дорого й передбачає зовсім інший рівень компенсацій. Але наша позиція залишається незмінною", - заявив Єнін.

"Ми вимагаємо фактологічного підтвердження причин трагедії й не приймемо жодної версії, лише повіривши на слово. Аби запобігти маніпуляціям, ми запропонували іранській стороні надати письмові відповіді на ті питання, які сформулювали три українські робочі групи, й отримання чи неотримання змістовних відповідей чітко покаже наявність або відповідно відсутність волі іранської сторони щодо конструктивної співпраці з нами й нашими партнерами", - зазначив заступник міністра.

Він додав, що Україна хоче показати Ірану, що мета – не політизувати процес, а з’ясувати обставини трагедії.

Збиття літака МАУ в Ірані

У Міністерстві закордонних справ України не погодилися з пропозицією Ірану виплатити по 150 тис. доларів компенсацій за кожного загиблого після збиття іранськими військовими літака Міжнародних авіаліній України.

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Представники України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи з метою вироблення єдиної позиції для ведення переговорів з Іраном.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

В середині грудня в Канаді заявили, що розслідування Іраном катастрофи літака МАУ не викликає довіри.

Керівник української групи переговорників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін заявив, що Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном будуть вичерпані.

Наприкінці лютого 2021 року Україна передала іранській стороні зауваження та пропозиції до проекту звіту щодо причини збиття літака і наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.

17 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і з маніпуляціями оприлюднив остаточний звіт про технічне розслідування щодо збиття українського літака.

3 червня Канада, Швеція, Україна та Велика Британія закликали Іран до співпраці з метою «визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій».

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Автор: Віталій Саєнко