Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін переконаний, що Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій за збиття літака компанії "Міжнародні авіаліній України".
Про це Єнін заявив в інтерв'ю "Радіо свобода".
"Ми як уряд впевнені, що та сума компенсацій, яка буде погоджена під час урядових переговорів, буде вища за суму, яку в односторонньому порядку чи то в якості своєї стартової переговорної позиції запропонувала іранська сторона (по 150 тис. доларів компенсацій за кожного загиблого – УНІАН). А звертаючись до іранської сторони, можу сказати, що виплати окремим сім’ям не позбавляють Іран від міжнародно-правової відповідальності. Уникнути виплати компенсацій Ірану не вдасться. Жодного прецеденту, коли б траплялася авіакатастрофа, але постраждалі не отримували компенсації, в світовій практиці не існує", - заявив Єнін.
Водночас він не зміг назвати точну дату, коли відбудеться виплата компенсацій усім постраждалим.
"Це залежить від дуже багатьох факторів. Але з усією впевненістю можу сказати, що ніхто не залишиться без компенсацій. Ми використаємо всі наші ресурси й допомогу партнерів, аби захистити інтереси всіх постраждалих в цієї трагедії", - заявив Єнін.
Заступник міністра наголосив, що Іран має повну інформацію щодо трагедії збиття літака МАУ.
"Ми чекаємо, що Іран її розкриє, в тому числі через матеріали кримінальної справи. До цього часу Іран замість того, щоб надати вичерпні відповіді, застосовував різноманітні дипломатичні трюки, й ми розуміємо чому. Адже, підтвердивши наші вимоги, Іран буде змушений реформувати всю систему організації польотів, а це дорого й передбачає зовсім інший рівень компенсацій. Але наша позиція залишається незмінною", - заявив Єнін.
"Ми вимагаємо фактологічного підтвердження причин трагедії й не приймемо жодної версії, лише повіривши на слово. Аби запобігти маніпуляціям, ми запропонували іранській стороні надати письмові відповіді на ті питання, які сформулювали три українські робочі групи, й отримання чи неотримання змістовних відповідей чітко покаже наявність або відповідно відсутність волі іранської сторони щодо конструктивної співпраці з нами й нашими партнерами", - зазначив заступник міністра.
Він додав, що Україна хоче показати Ірану, що мета – не політизувати процес, а з’ясувати обставини трагедії.
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Збиття літака МАУ в Ірані
У Міністерстві закордонних справ України не погодилися з пропозицією Ірану виплатити по 150 тис. доларів компенсацій за кожного загиблого після збиття іранськими військовими літака Міжнародних авіаліній України.
8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
Представники України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи з метою вироблення єдиної позиції для ведення переговорів з Іраном.
У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.
В середині грудня в Канаді заявили, що розслідування Іраном катастрофи літака МАУ не викликає довіри.
Керівник української групи переговорників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін заявив, що Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном будуть вичерпані.
Наприкінці лютого 2021 року Україна передала іранській стороні зауваження та пропозиції до проекту звіту щодо причини збиття літака і наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.
17 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і з маніпуляціями оприлюднив остаточний звіт про технічне розслідування щодо збиття українського літака.
3 червня Канада, Швеція, Україна та Велика Британія закликали Іран до співпраці з метою «визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій».
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