Вони стосуються законодавства про нацменшини, а також змін в роботі НАБУ, САП, НАЗК.

Президент України Володимир Зеленський підписав чотири закони, які сьогодні ухвалила Верховна Рада і котрі необхідні для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Як повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України, президент зокрема підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах" (реєстраційний номер 10288 -1). За нього проголосувало 317 народних депутатів. Ним передбачено, що заклади вищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання, яка є офіційною мовою ЄС, крім мови держави-агресора, тобто російської.

Також президент підписав закон, яким посилено самостійність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (реєстраційний номер 10060). За нього сьогодні у ВР проголосувало 298 народних депутатів.

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Підписано закон, яким посилюються інституційні спроможності Національного антикорупційного бюро України (реєстраційний номер 10203-1). За нього проголосувало 322 народних депутати. Ним визначено поетапне збільшення на 300 осіб складу НАБУ.

Ще один закон, який підписав глава держави, стосується приведення окремих положень законодавства про запобігання корупції у відповідність до висновків Європейської Комісії (реєстраційний номер 10262). Його підтримали в парламентській залі 308 народних депутатів. Ним передбачена можливість для Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряти майно, яке було набуто до публічної служби.

Просування України на шляху до ЄС

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія оцінила виконання Україною критеріїв для надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Зазначалося, що серед не завершених повністю є посилення боротьби з корупцією, зокрема, щодо збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучення із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу.

Також зазначалося, що Україна все ще не виконала всі рекомендації Венеційської комісії у частині реформи законодавства щодо нацменшин.

Сьогоднішні рішення Верховної Ради України якраз вирішують ці питання.

14-15 грудня 2023 року лідери держав-членів ЄС зберуться на засіданні Європейської Ради та розглядатимуть питання про відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.

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