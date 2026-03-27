Українські експерти в Саудівській Аравії: Зеленський розповів про перші результати роботи

Президент наголосив, що Україна готова до довгострокової та взаємовигідної співпраці.

Через більш ніж тиждень перебування у Саудівській Аравії українські військові експерти доповіли президенту Володимиру Зеленському про перші результати роботи команди. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Хлопці доповіли про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні. Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні - виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських "Шахедів" і ракет", - зазначив глава держави.

Він висловив експертам вдячність за дуже оперативну та ґрунтовну роботу. За словами президента, "є конкретні речі, які можемо зробити разом із нашими партнерами".

"Навіть за такий короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як ми в Україні захищаємо наше життя та інфраструктуру. Експертиза України унікальна - це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені", - підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна готова підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність:

"Обговорили ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття дронів. Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці".

Допомога України Близькому Сходу

Як повідомлялося, раніше Зеленський зауважив, що до України звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. Крім того, в України також попросили допомогу Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія та Кувейт.

Президент зазначив, що "ті системи, які в нас у профіциті, ми готові продавати нашим партнерам". Він також підкреслив, що дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють.

