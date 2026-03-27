Кінець мрії: Саудівська Аравія зупинила будівництво унікального туристичного об'єкта

Якби плани вдалося реалізувати, в Саудівській Аравії з'явився би перший у світі гірськолижний курорт у пустелі просто неба.

У Саудівській Аравії раптово згортають один із найамбітніших інфраструктурних проєктів – будівництво у пустелі гірськолижного курорту Trojena, що мав стати частиною мегапроєкту Neom. Як пише The Wall Street Journal, рішення про скасування ключових контрактів фактично ставить під сумнів реалізацію проєкту в найближчій перспективі.

Так, італійська компанія Webuild повідомила про припинення угоди на зведення дамби вартістю 5 мільярдів доларів, яка мала створити штучне озеро в горах. Водночас малайзійська Eversendai Corporation заявила про розірвання контракту на постачання сталі для проекту. Обидва контракти вже перебували на стадії активної реалізації.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, "скасування контрактів майже напевно означає кінець мрії завершити проєкт найближчим часом". Офіційні представники Неом наразі не надали коментарів щодо причин такого рішення.

Як зазначає WSJ, залишається незрозумілим, чи пов’язане це рішення з війною проти Ірану, яка вплинула на нафтову галузь країни. Водночас Саудівська Аравія ще з минулого року почала скорочувати витрати на мегапроєкти через зростання бюджетів і складнощі будівництва.

Проєкт Trojena вартість у 38 мільярдів доларів був одним із небагатьох у межах Neom, що активно розвивався навіть на тлі урізання інших частин ініціативи. Будівництво тривало вже кілька років: у гірській місцевості поблизу кордону з Йорданією з’явилися масштабні металеві конструкції для готелів і піднесених лижних трас. Архітектори планували створити футуристичні будівлі, схожі на декорації з науково-фантастичних фільмів, а інженери навіть частково підірвали гору для розміщення готелю.

Особливістю проєкту мала стати унікальна система створення снігу. Планувалося піднімати опріснену воду до штучного озера довжиною майже 3 кілометри та використовувати її для генерації снігу на трасах. Курорт позиціонували як "світового рівня центр зимових видів спорту і пригод".

Втім, витрати на Trojena стрімко зростали. Документи Neom свідчать, що ще у 2023 році бюджет проєкту подвоївся порівняно з початковими оцінками. Попри це, ще кілька місяців тому він залишався одним із ключових елементів плану розвитку регіону, розрахованого на 9 мільйонів мешканців.

Перші ознаки проблем з’явилися у січні, коли влада Саудівської Аравії оголосила про перенесення Азійських зимових ігор 2029 року, які мали відбутися саме в Trojena. А вже у березні генеральний директор Webuild П’єтро Саліні намагався заспокоювати інвесторів заявами про те, що "будівництво просувається добре", але "у майбутньому може бути певне уповільнення".

Наразі ж ситуація виглядає інакше: будівництво фактично зупинене, хоча компанії отримають оплату за вже виконані роботи та компенсації за згортання діяльності.

У результаті в горах на південь від йорданського кордону залишилися недобудовані об’єкти. За даними WSJ, на місці майбутнього озера вже підготовлено величезне русло з піску та бетону, а поруч височіють сталеві каркаси будівель заввишки понад 30 метрів. За оцінками керівництва проєкту, лише для Trojena планувалося використати близько 130 тисяч тонн сталі.

