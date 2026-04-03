'По черзі': Зеленський запросив делегацію США до Києва і розкрив деталі переговорів

Зокрема США можуть відвідати Україну, після чого вирушити до Москви, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розкрив деталі переговорів з американською командою.

За словами президента, США розуміють, що складні питання на переговорах, зокрема територій, можна лише під час зустрічі трьох лідерів країн. Він додав, що запросив американську переговорну делегацію до Києва, і вона зробить "все можливе", аби відвідати українську столицю.

"Це альтернативний варіант тристоронньої зустрічі на рівні технічних груп. Американська група може приїхати до нас, і після нас поїхати в Москву. Якщо не виходить втрьох, давайте зробимо так – по черзі. Це наша пропозиція. Я чув позитивні сигнали партнерів щодо такої пропозиції. Також ми продовжуємо працювати над обмінами. Дуже сподіваємось, що вони відбудуться", – пояснив Зеленський.

Також він зазначив, що Україна повинна мати розуміння гарантій безпеки. І найближчими днями Україна має вписати в розроблений документ відповіді на ті питання, які є щодо гарантій безпеки.

"Має бути чітка відповідь на те, якою буде реакція Америки в разі нової агресії Росії. І ще – ми зберігаємо 800-тисячну армію, але за рахунок кого та чого буде фінансуватися армія, крім українського бюджету?", – зазначив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна вже має досвід роботи з країнами Близького Сходу та Перської Затоки. І у відповідь Київ хоче "розраховувати" на антибалістичні системи, які є у цих країн. Зокрема йдеться про системи THAAD.

"Таких систем немає і в Європі. Дуже потрібно, щоб вони були в Україні. Тоді, наприклад, загрози російських авіаційних бомб просто не було б в Україні. Щонайменше на 200 кілометрів ми би точно зняли цю загрозу. Російські літаки просто не підлетіли б – і все. Ми хотіли б мати відповіді на ці питання. Причому ми самі запропонуємо, як ми це бачимо. Потім американська сторона проаналізує все це. Можливо, щось скоротить, а може, ні – і відповість нам. Ми домовилися це зробити найближчим часом", – зазначив президент.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ тисне на США на тлі виборів у Сполучених штатах. Зокрема, за його словами, Москва каже Вашингтону, що може захопити весь Донбас протягом двох місяців. І коли це нібито станеться – вона почне ставити інші умови на переговорах.

У Кремлі також прокоментували хід переговорів. Як зазначив помічник президента РФ Юрій Ушаков, росіяни продовжують контактувати з американцями з "української проблематики" попри паузу у тристоронніх зустрічах.

