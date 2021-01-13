Екс-президент Петро Порошенко з родиною був помічений в аеропорту міста Гуаякіль (Еквадор).

Фотографії розмістив телеграм-канал "Картковий офіс", пише "Кореспондент".

Раніше це джерело писало про те, що Порошенко з родиною проводить відпустку на Галапагоських островах, орендувавши на умовах анонімності яхту-люкс Archimedes. Яхта вважається однією з найдорожчих в своєму класі, вартість оренди на місяць обходиться близько 350 тисяч доларів, а ціна самої яхти складає 75 млн фунтів.

"Відпочиває Петро Олексійович всією сім'єю, на борту окрім команди разом з Порошенком знаходиться ще 9 осіб. Після того як місцеві журналісти ввечері підійшли до яхти і попросили аудієнції у Петра Олексійовича, борт підняв якір і пішов у невідомому напрямку незважаючи на те, що за правилами в пізній час яхта повинна залишатися на якорі", - повідомляв канал.

Після публікації прес-служба Порошенка виступала зі спростуваннями, але місцевим журналістам вдалося зняти всіх членів сім'ї п'ятого президента в аеропорту міста Гуаякіль вже перед посадкою в літак.

"Що примітно, літак яким сім'я вилетіла з Еквадору, не повинен був здійснювати посадку в Гуаякіль, а повинен був летіти в Амстердам через Панаму. Літак, проте, посадили в Гуаякіль через годину після зльоту з аеропорту міста Кіто аргументуючи посадку терміновою необхідністю дезінфекції борту", - повідомляє телеграм-канал.

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Автор: УНІАН