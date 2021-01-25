Домашні ласощі, приготовлені з кислим молоком, виходять м'якими та пишними.

Кисле молоко – чудовий продукт для випічки. Пироги, кекси, печиво, булочки, пиріжки на ньому виходять м'якими, пишними й неймовірно смачними.

Булочки на кислому молоці

Борошно - 1 кг

Молоко кисле - 500 г

Дріжджі пресовані - 2 ст. л.

Цукор пісок - 8 ст. л.

Яйце куряче - 3 шт.

Цукор ванільний - 5 г

Масло вершкове - 50 г

Сіль - 1 ст. л.

Мак - за смаком

У молоко додати цукор і дріжджі. Відкласти опару підходити.

Вбити в ємність для приготування тіста два яйця. Додати цукор ванільний і простий. Посолити, все добре перемішати.

Читайте такожНіжно-хрусткі трубочки з білковим кремом: як приготувати неймовірний смаколикЩойно опара добре підійде, влити її до яєць. Всипати борошно, все перемішати до отримання некрутого тіста.

Розтопити вершкове масло, додати його в тісто. Перемішати інгредієнти, залишити бродити на годину.

Після того, як тісто збільшилося в два рази, розділити його на дві частини, розкачати прямокутником на столі. Посипати зверху цукром. Скрутити в довгий рулет.

Порізати рулет двосантиметровими шматочками. Сформувати булочки, защіпнувши нижню частину тіста. Викласти булочки на папір для випікання.

Збити яйце, змастити ним випічку зверху. Посипати булочки цукром і маком. Залишити їх постояти хвилин 15. Випікати у розігрітій до 200°С духовці приблизно 35 хвилин.

Печиво на кислому молоці

Борошно - 300-350 г

Молоко кисле - 150 мл

Крупа манна - 0,5 ст.

Яйце - 2 шт.

Масло вершкове (розм'якшене) - 50 г

Сода - 1 ч. л.

Цукор - 90 г

Цукрова пудра - 2 ст. л.

Манку з'єднати з кислим молоком, дати їй набрякнути.

Яйця збити з цукром за допомогою вінчика. Додати розм'якшене вершкове масло, набряклі манку та соду, перемішати.

Всипати 3/4 борошна, перемішати й замісити дуже м'яке тісто, яке не липнутиме до рук. За потреби додати решту борошна.

Тісто розділити на дві частини. Робочу поверхню присипати борошном, розкачати тісто в пласт 0,7-1 см. Вирізати печиво за допомогою формочок.

Випікати печиво у розігрітій до 180°С духовці впродовж 15-20 хвилин до золотистого кольору. Гаряче печиво посипати цукровою пудрою.

Кекс на кислому молоці

Борошно пшеничне - 300 г

Розпушувач - 1,5 ч. л.

Цукор - 190 г

Яйця - 2 шт.

Молоко кисле - 250 мл

Ванілін - 1 г

Цукати - 50 г

Яйця збити вінчиком із цукром. Влити кисле молоко і ще раз розмішати.

Просіяти в тісто ванілін, борошно та розпушувач. Тісто розмішати ложкою.

Нарізати більш дрібно цукати, додати їх у тісто і добре розмішати.

Форму застелити пергаментом і перелити в неї тісто.

Випікати кекс на кислому молоці при 180°С впродовж 50-60 хвилин. Готовий кекс остудити на решітці. Посипати його цукровою пудрою й можна подати до чаю або кави.

Пиріг на кислому молоці

Кисле молоко - 1 ст.

Цукор - 1 ст.

Борошно пшеничне - 300 г (2 ст.)

Яйце - 2 шт.

Сода - 1 ч. л.

Ванільний цукор - 1 ч .л.

Яблука - 2 шт.

Вбити у миску яйця, додати звичайний і ванільний цукор. Перемішати і відставити, щоб цукор розчинився.

Читайте такожСоус для спагеті: як приготувати ідеальне доповнення до гарніруЯблука помити, видалити серцевину. За бажанням почистити шкірку. Нарізати яблука не дуже тонкими шматочками. Увімкнути духовку, щоб розігрівалася до 180°С.

Змастити форму для випічки маслом або маргарином, злегка присипати борошном. Викласти на дно форми нарізані яблука.

Перемішати ще раз яйця з цукром. Додати соду, кисле молоко та борошно. Розмішати, щоб не було грудочок. Має вийти рідке тісто. Виливаємо його у форму поверх яблук.

Відправити пиріг у розігріту духовку на 30-35 хвилин. Готовність пирога перевіряти дерев'яною зубочисткою: якщо вона вийде з тіста сухою – готовий. Остиглий пиріг можна посипати цукровою пудрою.

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Автор: УНІАН