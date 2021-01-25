Кисле молоко – чудовий продукт для випічки. Пироги, кекси, печиво, булочки, пиріжки на ньому виходять м'якими, пишними й неймовірно смачними.
Булочки на кислому молоці
- Борошно - 1 кг
- Молоко кисле - 500 г
- Дріжджі пресовані - 2 ст. л.
- Цукор пісок - 8 ст. л.
- Яйце куряче - 3 шт.
- Цукор ванільний - 5 г
- Масло вершкове - 50 г
- Сіль - 1 ст. л.
- Мак - за смаком
У молоко додати цукор і дріжджі. Відкласти опару підходити.
Вбити в ємність для приготування тіста два яйця. Додати цукор ванільний і простий. Посолити, все добре перемішати.
Читайте такожНіжно-хрусткі трубочки з білковим кремом: як приготувати неймовірний смаколикЩойно опара добре підійде, влити її до яєць. Всипати борошно, все перемішати до отримання некрутого тіста.
Розтопити вершкове масло, додати його в тісто. Перемішати інгредієнти, залишити бродити на годину.
Після того, як тісто збільшилося в два рази, розділити його на дві частини, розкачати прямокутником на столі. Посипати зверху цукром. Скрутити в довгий рулет.
Порізати рулет двосантиметровими шматочками. Сформувати булочки, защіпнувши нижню частину тіста. Викласти булочки на папір для випікання.
Збити яйце, змастити ним випічку зверху. Посипати булочки цукром і маком. Залишити їх постояти хвилин 15. Випікати у розігрітій до 200°С духовці приблизно 35 хвилин.
Печиво на кислому молоці
- Борошно - 300-350 г
- Молоко кисле - 150 мл
- Крупа манна - 0,5 ст.
- Яйце - 2 шт.
- Масло вершкове (розм'якшене) - 50 г
- Сода - 1 ч. л.
- Цукор - 90 г
- Цукрова пудра - 2 ст. л.
Манку з'єднати з кислим молоком, дати їй набрякнути.
Яйця збити з цукром за допомогою вінчика. Додати розм'якшене вершкове масло, набряклі манку та соду, перемішати.
Всипати 3/4 борошна, перемішати й замісити дуже м'яке тісто, яке не липнутиме до рук. За потреби додати решту борошна.
Тісто розділити на дві частини. Робочу поверхню присипати борошном, розкачати тісто в пласт 0,7-1 см. Вирізати печиво за допомогою формочок.
Випікати печиво у розігрітій до 180°С духовці впродовж 15-20 хвилин до золотистого кольору. Гаряче печиво посипати цукровою пудрою.
Кекс на кислому молоці
- Борошно пшеничне - 300 г
- Розпушувач - 1,5 ч. л.
- Цукор - 190 г
- Яйця - 2 шт.
- Молоко кисле - 250 мл
- Ванілін - 1 г
- Цукати - 50 г
Яйця збити вінчиком із цукром. Влити кисле молоко і ще раз розмішати.
Просіяти в тісто ванілін, борошно та розпушувач. Тісто розмішати ложкою.
Нарізати більш дрібно цукати, додати їх у тісто і добре розмішати.
Форму застелити пергаментом і перелити в неї тісто.
Випікати кекс на кислому молоці при 180°С впродовж 50-60 хвилин. Готовий кекс остудити на решітці. Посипати його цукровою пудрою й можна подати до чаю або кави.
Пиріг на кислому молоці
- Кисле молоко - 1 ст.
- Цукор - 1 ст.
- Борошно пшеничне - 300 г (2 ст.)
- Яйце - 2 шт.
- Сода - 1 ч. л.
- Ванільний цукор - 1 ч .л.
- Яблука - 2 шт.
Вбити у миску яйця, додати звичайний і ванільний цукор. Перемішати і відставити, щоб цукор розчинився.
Читайте такожСоус для спагеті: як приготувати ідеальне доповнення до гарніруЯблука помити, видалити серцевину. За бажанням почистити шкірку. Нарізати яблука не дуже тонкими шматочками. Увімкнути духовку, щоб розігрівалася до 180°С.
Змастити форму для випічки маслом або маргарином, злегка присипати борошном. Викласти на дно форми нарізані яблука.
Перемішати ще раз яйця з цукром. Додати соду, кисле молоко та борошно. Розмішати, щоб не було грудочок. Має вийти рідке тісто. Виливаємо його у форму поверх яблук.
Відправити пиріг у розігріту духовку на 30-35 хвилин. Готовність пирога перевіряти дерев'яною зубочисткою: якщо вона вийде з тіста сухою – готовий. Остиглий пиріг можна посипати цукровою пудрою.
Вас також можуть зацікавити інші рецепти:
- Смачний та ніжний салат "Наречена": як приготувати яскраву страву
- Ніжно-повітряні тістечка "Соффіоні": як приготувати незвичайний десерт
- Ватрушки з сиром: як приготувати ніжну і ароматну випічку
- Апетитні домашні рогалики: як приготувати смачні ласощі на сметані
- Пиріг, кекс та сирний десерт: рецепти смачної випічки у мультиварці
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram