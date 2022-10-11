Якщо ви хочете навчитися готувати дійсно смачні салати, вам доведеться запам'ятати, що спеціям необхідно приділяти не менше часу, ніж основним інгредієнтам.

Салат - це унікальна страва, яке може як прикрасити будь-який стіл, так і зіпсувати його. Щоб ваші салати були завжди на висоті потрібно запам'ятати всього кілька правил: коли і як солити страву, в якій воді варити овочі для салатів і, нарешті, коли в салат потрібно додавати олію.

Як правильно заправляти та солити салат

Салати, до складу яких входять свіжі овочі, солять і заправляють безпосередньо перед подачею на стіл. Якщо до складу салатної заправки входить сіль, салат можна або не солити зовсім, або зменшити кількість солі на ваш смак.

Рибні та м'ясні салати можна заправити та посолити за кілька годин до подачі та дати їм постояти в холодильнику, щоб вони просочилися.

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Багатошарові салати солять і заправляють також за кілька годин до подачі, проте верхній шар соусу наносять вже безпосередньо перед подачею страв на стіл.

Скільки солі класти в салат

Єдиної поради немає і бути не може. Кількість солі залежить виключно від вашого смаку. Однак, при додаванні солі враховуйте склад інгредієнтів. Якщо ви кладете в салат солоні огірки, каперси, квашену капусту, мариновані помідори, ковбасу, солону рибу, копченості, сир або будь - які інші інгредієнти, в складі яких вже є сіль - соліть салат дуже обережно, потроху і знімаючи пробу. Інакше, можете безнадійно зіпсувати страву.

Коли солять салат

Будь-які салати необхідно солити до того, як ви додасте основний соус або олію. В іншому випадку сіль буде занадто яскраво відчуватися. Однак, врахуйте, що практично всі салати необхідно солити та заправляти безпосередньо перед подачею. Виняток становлять лише багатошарові салати, яким потрібен час для просочення.

Спочатку сіль, а потім масло або навпаки

Якщо ви заправляєте салат рослинною або оливковою олією, спочатку солимо інгредієнти, а вже потім додаємо масло. Якщо ви заправите салат маслом і тільки потім посоліть його, сіль буде відчуватися як окремий компонент.

Коли потрібно солити воду при варінні м'ясних інгредієнтів для салату

Воду необхідно солити тільки після закипання. Як тільки вода закипить, зливаємо перший бульйон. Промиваємо м'ясні продукти, наливаємо свіжу воду і доводимо до кипіння. Після закипання зменшуємо вогонь до мінімуму, накриваємо каструлю кришкою і варимо м'ясні інгредієнти практично до готовності. За 15 хвилин до виключення плити додаємо в каструлю сіль.

Коли краще солити овочі при варінні

Воду, в якій варимо овочі, солимо тільки після закипання. Якщо ви додасте сіль в холодну воду, ваші овочі будуть варитися набагато довше.

ТОП салатних заправок

Медово-гірчична заправка

240 г майонезу, 2-3 чайні ложки гірчиці, 1 чайна ложка цукру, 170 г меду, сік одного лимона, 120 мл олії, сіль і мелений перець на смак. З'єднуємо всі інгредієнти та перебиваємо їх блендером. Зберігаємо заправку в холодильнику в щільно закритій тарі.

Сирна заправка

80 мл оливкової олії, 100 мл винного оцту, 200 г тертого пармезану, сіль, мелений перець на смак, 1 чайна ложка цукру, свіжа зелень на смак. З'єднуємо всі інгредієнти та перебиваємо їх блендером. Заправку зберігаємо в холодильнику.

Часникова заправка

200 г сметани, свіжий кріп - 100 г, зелена цибуля на смак, 3-4 зубчики часнику, мелений перець і сіль на смак. Перебиваємо всі інгредієнти блендером до однорідного стану.

Йогуртова заправка

100 г свіжих огірків, 1 зубчик часнику, 200 мл натурального йогурту, 2 чайні ложки соку лимона, свіжа зелень на смак, сіль і мелений перець на смак. Перебиваємо всі інгредієнти блендером. Зберігаємо заправку в холодильнику.

Італійська заправка

150 мл оливкової олії, 2 зубчики часнику, 2 ст ложки лимонного соку, 60 мл червоного винного оцту, діжонська гірчиця - 2 ст ложки, 1 чайна ложка цукру, свіжа зелень на смак, сіль і мелений перець на смак, солодка паприка - 1 ч ложка. Перебиваємо всі інгредієнти блендером до однорідного стану. Зберігаємо салат заправку в холодильнику в герметично закритому посуді.