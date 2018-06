Єврокомісія залишила у “чорному списку” 4 авіакомпанії з України

Єврокомісія внесла до “чорного списку” усі авіакомпанії Казахстану та Замбії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, лише казахстанська авіакомпанія Air Astana може виконувати окремі рейси до Європейського Союзу за дотримання жорстких умов.

Водночас Єврокомісія відзначила значне покращення безпеки на чотирьох авіакомпаніях Індонезії - Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines та Premiair, - внесених до “чорного списку” у липні 2007 року. Ці компанії було вирішено виключити з “чорного списку” разом з тайванською One Two Go.

Єврокомісія також відзначила зусилля авіаційних адміністрацій Габону та України з покращення захисту безпеки у цивільній авіації. Водночас, всі 4 українські авіакомпанії, що раніше потрапили до “чорного списку”, залишаються в ньому, разом з 5-ма компаніями з Корейської Народно-Демократичної Республіки, Судану, Афганістану, Камбоджі та Руанди, а також з усіма компаніями (загалом – 246) з 12-ти інших країн.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2007 року Єврокомісія додала до “чорного списку” першу українську компанію - Volare Aviation Enterprise. 11 вересня 2007 року Європейська комісія внесла до переліку “Українсько-середземноморські авіалінії”.

11 квітня 2008 року список поповнився Ukrainian Cargo Airways - ”Українською авіаційною транспортною компанією”, яка є державним підприємством Міністерства оборони та надає послуги з вантажних перевезень літаками Іл-76, Ан-26, Ан-12 і пасажирських – Ту-154.

У квітні 2009 року Єврокомісія внесла у список ще одну українську авіакомпанію – «Мотор Січ».

16 квітня цього року голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ повідомив УНІАН, що Україна планує ще до кінця цього року добитися виключення з “чорного списку” щонайменше двох українських компаній: “Українсько-середземноморські авіалінії” та “Української авіаційної транспортної компанії”. Компанію Volare планують вивести зі списку, анулювавши сертифікат, оскільки вона ще в 2008 році припинила своє існування.

“Чорний список” авіакомпаній було створено в березні 2006 року.