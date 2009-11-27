ВСУ просить КС дати оцінку окремим нормам законів

Київ. 27 листопада. УНІАН. Верховний суд України днями направить подання до Конституційного суду щодо конституційності окремих положень законів про корупцію та запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект подання був ухвалений сьогодні в Києві на Пленумі ВСУ.

Зокрема, мова іде про деякі положення Законів від 11 червня 2009 року “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні порушення”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних порушень” та Закону від 5 червня цього року “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах”.

На переконання суддів ВСУ, окремі норми перших трьох законів “суттєво змінюють правові засади боротьби з корупцією, встановлюють підстави та порядок притягнення до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення юридичних осіб, вносять зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів та Кодексу про адмінпорушення і звужують зміст та обсяг конституційних прав громадян”.

Разом з тим, на їх думку, нормативний акт про запровадження автоматизованої системи документообігу не враховує спеціалізації суддів у судах, що може призвести до дезорганізації судочинства. Крім того, з 1 січня наступного року почати користуватися такою системою нереально, оскільки для її створення Судовою адміністрацією України не виділеного фінансування. У свою чергу в інтерв’ю журналістам з цього приводу голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК сказав, що “автоматизований розподіл справ, як такий, суперечить Конституції – принципу вірогідності, принципу черговості, спеціалізації. Якщо він (принцип) розпиляється, при тому масиві законодавства, що зараз є, фактично варіант помилок при винесенні судом рішення значно вище – все знати не можливо”.

Як зазначив під час обговорення подання заступник голови ВСУ Петро ПИЛИПЧУК, “ми не готові до того, щоб перейти до використання цих законів”. “Ми не проти автоматизованого розподілу справ, ми не проти боротьби з корупцією. Але ми проти того, щоб окремі положення Законів не відповідали Конституції. Тому ми просимо Конституційний суд дати відповіді на це. Якщо вони (положення – УНІАН) будуть визначені як конституційними, будемо виконувати ці Закони, якщо ні – законодавець має усунути недоліки”.

За словами П.ПИЛИПЧУКА, затверджене Пленумом подання протягом двох-трьох днів буде відредаговане, подано на підпис голові ВСУ та надіслано до Конституційного суду.