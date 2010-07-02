Верховна Рада відмовилась звільнити п’ять суддів КС

Верховна Рада України відмовилась звільнити з посад п’ять суддів Конституційного Суду України: Михайла КОЛОСА, Анатолія ГОЛОВІНА, Павла ТКАЧУКА, Марію МАРКУШ, В’ячеслава ОВЧАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, п’ять проектів постанов щодо звільнення цих суддів вніс на розгляд парламенту народний депутат Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС). У проектах постанов зазначається, що ці судді звільнюються з посади «у зв’язку з порушенням присяги».

За звільнення М.КОЛОСА проголосувало 146 з 430 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. За звільнення А.ГОЛОВІНА - 147 з 429, за звільнення П.ТКАЧУКА – 147 з 431, за звільнення В.ОВЧАРЕНКА – 154 з 431, за звільнення М.МАРКУШ – 142 – 431.

У пояснювальних записках до проектів постанов зазначається, що 8 квітня 2010 року Конституційний Суд України, “всупереч Конституції України, постановив Рішення у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості безпосередньої участі окремих народних депутатів України у формуванні коаліції депутатських фракцій, яким дозволив депутатам індивідуально входити до складу коаліції депутатських фракцій у парламенті”.

Автор проектів постанов вважає, що “це нечуваний і унікальний випадок в історії світового конституційного судочинства, коли один суд тим самим складом впродовж терміну менше двох років ухвалює абсолютно взаємовиключні рішення”, оскільки рішенням у справі про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України від 17 вересня 2008 року суд чітко зазначив, що словосполучення „коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України“, що міститься у частинах шостій, сьомій, дев’ятій статті 83 Конституції України, слід розуміти як сформоване на встановлених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України засадах об’єднання за результатами виборів кількох депутатських фракцій, кількість народних депутатів України в яких становить більшість від конституційного складу Верховної Ради.