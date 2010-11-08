Прокуратура Києва врятувала «Пирогово» від Черновецького

Прокуратура столиці через суди повернула Музею архітектури та побуту НАН України земельну ділянку площею 10 га.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА.

Прокуратурою було заявлено позов в інтересах держави в особі Державного комітету України із земельних ресурсів до Київської міської ради про скасування незаконного рішення від 31 жовтня 2006 р., яким земельну ділянку площею близько 10 га на вул. Академіка Заболотного, 29 у Голосіївському районі передано ТОВ «Науково-виробнича фірма «Укрінвестбуд» на 25 років для будівництва готельно-розважального комплексу та кінноспортивного клубу.

М.МУШКА повідомила, що Вищим господарським судом України 19 жовтня залишено в силі рішення Господарського суду м. Києва від 23 березня та постанову Київського апеляційного господарського суду від 20 липня, якими задоволено позов прокуратури столиці, а незаконне рішення Київради визнано недійсним.

Як результат, дана земельна ділянка, яка відноситься до зони охоронюваного ландшафту Музею архітектури та побуту НАН України, повернута музею.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням Київради від 31.10.2006 р., для будівництва зазначених об’єктів ТОВ “Науково-виробнича фірма “Укрінвестбуд” отримала на вул. Академіка Заболотного, 29 в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 9,98 га. Передбачалось, що земельна ділянка, яка до цього рішення належала сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю агрокомбінат “Хотівський”, буде переведена до земель запасу житлової та громадської забудови, і відповідні зміни внесені до Генплану розвитку Києва.

Раніше, до цього рішення, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ одразу після обрання його Київським міським головою звернувся до СБУ і МВС з проханням перевірити, чи володіють офшорні компанії акціями агрокомбінату „Хотівський”. Він заявив, що наполягатиме на поверненні активів агрокомбінату ”Хотівський”, а також ”Київхліба” і ”Київмлина” у власність міста.

Директор ТОВ «Агрокомбінат «Хотівський» Валерій ШОВКУН заявляв, що агрокомбінат розцінює наміри столичної влади “розібратися” з підприємством як початок перерозподілу київських активів. В.ШОВКУН відзначив, що, на відміну від поширеної в пресі інформації, агрокомбінат не є власником землі, а лише орендує її у Києва – 1108,66 га, і 1138 га земельних паїв у Київської області. Крім того, агрофірма не займає землі Голосіївського заповідника, а лише межує з ним і музеєм архітектури в Пироговому. Договір оренди з Київською міською радою укладено в серпні 2004 року строком на 25 років. У 2005 році ТОВ заплатило за оренду землі в Києві близько 266 тис. грн., в 2006 році оренда обійдеться, приблизно, в 275 тис. грн.