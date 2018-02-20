У Росії міністр охорони здоров'я передрік безпліддя всім сексуально активним жінкам

«Якщо у жінки до народження дитини було сім чоловіків - отже, сто відсотків безпліддя, - упевнений російський міністр.

Міністр охорони здоров'я російської республіки Чувашія Володимир Вікторів передрік безпліддя всім жінкам, у яких до народження дитини було сім чоловіків і більше.

Аудіозапис заяви російського міністра, призводить «Правда ПФО».

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«Якщо у жінки до народження дитини було сім чоловіків — отже, сто відсотків безпліддя. Це для інформації цей факт», - сказав Вікторів після свого зауваження про те, що в регіоні не вистачає фахівців по репродуктивному здоров'ю.

Заява викликала бурхливу реакцію залу. «Цікава тема, так? Відразу всі пожвавішали. Так що задумайтеся», - рекомендує чиновник.

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