У Росії суддя постановив видалити з грудей ув'язненого витатуйовані свастики

Ув'язненому призначили покарання за статтею адміністративного кодексу про публічну демонстрацію нацистської символіки.

Суддя Чебоксарського районного суду постановив, що ув'язнений місцевої колонії повинен самостійно видалити зі свого тіла татуювання з нацистською символікою. Постанова щодо ув'язненого на прізвище Габідуллін була винесена 1 лютого.

Як передає Meduza, на сайті суду повідомляється, що Габідуллін, відбуваючи покарання у чуваській виправній колонії № 6, зробив собі на обох сторонах грудей татуювання у вигляді свастики. Сам ув'язнений визнав, що зробив ці татуювання. Як відомо, у кримінальному світі свастика означає протест.

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Місцевий правозахисник Олексій Глухов розповів, що конфіскація предмета правопорушення в даному випадку неможлива - Габідулліну довелося б видалити ділянку шкіри. Більш того, спроба зафарбувати татуювання порушила правила внутрішнього розпорядку колонії. У зв'язку з цим Глухов направив скаргу прокурору Чувашії.

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