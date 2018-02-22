Російських військових озброїли секретними телефонами за 115 тисяч рублів

Підкреслюється, що апарати дозволяють через цивільні стільникові мережі, в тому числі з-за кордону, виходити на зашифровані лінії військових комунікацій російської армії.

Командирам російської армії, допущеним до документів «особливої важливості», почали видавати вітчизняні мобільні телефони вартістю 115 тис. рублів (близько 55 тисяч гривень).

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Про це пишуть «Известия» з посиланням на Міноборони. Підкреслюється, що апарати дозволяють через цивільні стільникові мережі, в тому числі з-за кордону, виходити на зашифровані лінії військових комунікацій російської армії.

Мова йде про телефони М-663С «Атлас», начинка і операційна система яких створена в Росії.

«Виріб виконано в металопластиковому корпусі, з сапфіровим склом і протиударною прогумованою накладкою. Пристрій оснащений кольоровим дисплеєм і MP3-плеєром. На вимогу замовника мобільник повинен працювати при температурах від -20 до +50 градусів», — пише газета.

Пристрій також має приймати дзвінки при зануренні на глибину 1 метра. Крім цього, телефони оснащені апаратним криптографічним захистом мовної інформації: спеціальний блок усередині апарату шифрує сигнал.

У відомстві розповіли, що нова модель телефону випускається обмеженою партією — близько ста штук.