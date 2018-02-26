У Росії заарештували на 25 діб активіста, який показав надувну качку з вікна під час акції протесту

Качка є одним із символів розслідування ФБК «Він вам не Дімон» про прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Суд в Петербурзі заарештував на 25 діб активіста руху «Весна» Артема Гончаренко, який у "день страйку виборців" 28 січня виставив у вікні велику надувну качку. Про притягнення активіста до адміністративної відповідальності повідомив телеграм-канал прес-служби петербурзьких судів.

Смольнинский районний суд визнав Гончаренко винним у повторному порушенні правил проведення акції (частина 8 статті 20.2 КоАП), як повідомляє "Дождь".

Всі клопотання захисту активісти суд відхилив, повідомила «Медіазоні» юрист «Відкритої Росії» Анастасія Буракова, яка представляла інтереси Гончаренко.

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«Активісту інкримінували порушення за участь у акції на підтримку Олексія Навального 28 січня, під час якої Гончаренко демонстрував надувне каченя з вікна будинку поруч з Площею Пролетарської диктатури, де проходила акція», — повідомив «Інтерфаксу» федеральний координатор руху «Весна» від Петербурга Богдан Литвин.

Гончаренко затримали напередодні, 25 лютого, причиною став «перформанс із качечкою».

Качка є одним із символів розслідування ФБК «Він вам не Дімон» про прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Згідно з розслідуванням, в резиденції в Плесі, якою користується глава кабінету міністрів, є окремий будиночок для качки.