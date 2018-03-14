Латвія депортувала російських музикантів разом з їхніми балалайками

При депортації митники переписали номери всіх музичних інструментів, які отримають безстрокову заборону на ввезення.

Учасників ансамблю балалаєчників «Рязанская гармонь» заарештували під час концерту на сцені в латвійському Вентспілсі.

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Про це повідомляє російське видання «Панорама» з посиланням на художнього керівника колективу Йосипа Шмульовіча.

«Ми грали для російськомовної громади Вентспілса. Вітали жінок з 8 березня. Виявилося, що ми порушили одразу два закони: державний — про заборону святкування комуністичних свят і міський про заборону балалайок, який був ухвалений 9 травня 2017 року. Поліція перервала наш виступ і повела нас зі сцени. Дуже прикро, «Яблучко» — наш головний хіт», — сказав Шмулевич.

Після концерту всі учасники колективу були депортовані з Латвії з п'ятирічною забороною на в'їзд. Також митники переписали номери всіх музичних інструментів, які отримають безстрокову заборону на ввезення.