Твої проблеми: Держдума РФ прийняла законопроект, що зобов'язує являтися до військкомату навіть при неотриманні повістки

14:29, 04 квітня 2018
Русский міръ
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Ілюстрація REUTERS

Згідно з документом, неявка або відмова від отримання повістки будуть вважатися ухиленням від військової служби, повідомляє "Крим.Реалії".

«За» законопроект проголосував 341 депутат, один утримався. Документ розглядався ввечері 3 квітня, коли засідання вже повинно було закінчитися.

Згідно з документом, повістки будуть надсилати рекомендованим листом, при цьому отримати його зможуть не тільки самі призовники, але і повнолітні члени їх сімей або особи, "уповноважені представляти їх інтереси".

Як повідомляв УНІАН, у Росії прийняли закон, що дозволяє людям збирати хмиз у лісі. Раніше хмиз належав до деревних лісових ресурсів і збирати його було не можна.

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Теги: #армія#призов#Россия