Твої проблеми: Держдума РФ прийняла законопроект, що зобов'язує являтися до військкомату навіть при неотриманні повістки

Згідно з документом, отримати повістку тепер зможе не тільки сам призовник, але і повнолітні члени його сім'ї.

Держдума Росії в першому читанні ухвалила законопроект, який зобов'язує призовників, які не отримали повістки, самостійно приходити за ними до військкомату.

Згідно з документом, неявка або відмова від отримання повістки будуть вважатися ухиленням від військової служби, повідомляє "Крим.Реалії".

«За» законопроект проголосував 341 депутат, один утримався. Документ розглядався ввечері 3 квітня, коли засідання вже повинно було закінчитися.

Згідно з документом, повістки будуть надсилати рекомендованим листом, при цьому отримати його зможуть не тільки самі призовники, але і повнолітні члени їх сімей або особи, "уповноважені представляти їх інтереси".

Як повідомляв УНІАН, у Росії прийняли закон, що дозволяє людям збирати хмиз у лісі. Раніше хмиз належав до деревних лісових ресурсів і збирати його було не можна.