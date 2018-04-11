Продуктовий набір Судного дня: росЗМІ готують росіян до війни та виживання в бункері (відео)

На російському ТБ пояснили, що в бункер слід брати якомога більше води, і як можна менше солодкого.

Пропагандисти каналу «Россия 24» склали список продуктів і предметів, які можуть знадобитися росіянам для виживання у бомбосховищі або бункері під час війни.

Відповідний сюжет доступний на сайті Вести.Ru. Ведучі пояснили, що у світлі загострення відносин між США та РФ через ситуацію в Сирії, в мережі почали «роздувати істерію» щодо скорого настання третьої світової війни.

Автори програми вирішили розповісти, як повинен виглядати «продуктовий набір Судного дня», який потрібно брати з собою до сховища. При підготовці запасів глядачам порадили керуватися принципом «менше солодкого, більше води».

Відзначається, що краще за все взяти до бункеру рис (його термін зберігання сягає восьми років), вівсяну крупу, м'ясні консерви, оливкове масло та сухе молоко. Макарони, гречку та солодке брати з собою не рекомендується, оскільки термін їх зберігання обмежений.

Підкреслюється, що води слід запасти якомога більше: якщо без їжі людина може прожити кілька тижнів, то зневоднення вбиває значно швидше.

Пропагандисти наводять норми водоспоживання з методичних рекомендацій МНС: дорослому чоловікові необхідно випивати не менше 2,5 літри води в день, дітям і матерям, що годують, потрібно удвічі більше. По 3,5 літри води на день на людину закладається на приготування їжі, а 21 літр — на санітарно-гігієнічні процедури і прибирання приміщення.

Крім того, росіянам порадили запастися ліками (зокрема медикаментами з йодом), люмінесцентними джерелами світла, герметичними ємностями для відходів і кількома літрами хлору.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що відносини між Москвою і Вашингтоном сьогодні «гірше, ніж коли-небудь», включаючи період Холодної війни.

Він також пообіцяв здійснити ракетний удар по Сирії у зв'язку з хімічною атакою у місті Дума, і порадив Росії бути готовою до цього.

Посол Росії в Лівані Олександр Засипкін раніше заявив ліванському телеканалу «Аль-Манар», що Росія залишає за собою право збивати усі ракети і знищувати джерела вогню у випадку агресії США проти Сирії.