У Росії школяр під час театральної постановки поранив себе справжнім кинджалом, який підсунула вчителька

Хлопець перебуває в лікарні у важкому стані.

У російському місті Іваново 16-річний школяр, виконуючи роль Отелло в шкільному спектаклі, поранив себе справжнім кинджалом, замість бутафорського.

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Як повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ, інцидент стався ще 23 квітня. За даними слідства, зазначений кинджал був використаний в якості реквізиту з ініціативи вчительки підлітка, яка принесла кинджал з дому.

Хлопця госпіталізували, зараз його стан оцінюється як важкий.

"Слідчим відділом по Жовтневому району м. Іваново СУ СК Росії по Івановській області порушено кримінальну справу стосовно вчительки однієї зі шкіл обласного центру про заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю неповнолітнього з необережності (ч. 2 ст. 118 КК РФ)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Московській області знайдено тіло 17-річного переможця столичної олімпіади з хімії. Як повідомляють російські ЗМІ, школяр загинув після перевірки ФСБ РФ.