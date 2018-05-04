Мережу розлютило відео, на якому чемпіон Росії з самбо грає котом "у волейбол"

На кадрах видно, як чоловіки, сміючись, кидають один одному нещасну тварину.

У мережі з'явилося відео, на якому боєць змішаних єдиноборств та чемпіон Росії з самбо Альберт Дураєв, перекидають один одному живого кота.

Відео опублікував на своїй сторінці в Instagram сам Дураєв.

«Звичайний день в Автурах. Іграшковий кіт», - прокоментував розміщене відео чоловік.

На кадрах видно, як чоловіки, сміючись, кидають один одному нещасну тварину. При цьому один раз його мало не кидають на землю. Кіт перевертається в повітрі і нявкає.

Користувачі мережі обурилися такій поведінці чоловіків і закликали в коментарях не мучити тварину. «Їх теж в дитинстві так підкидали, по ходу. Правда, не завжди ловили, мабуть», - зазначив один з юзерів. "Ну це днище якесь, хлопців. Навіщо мучити тварину?", "Дикі люди", "Мізки у вас іграшкові", - пишуть інші.

Як повідомляв УНІАН, раніше чихающий кіт підкорив мережу.