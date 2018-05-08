На узбережжі Чорного моря росіянин забив камінням чоловіка та його сина "за нецензурну лайку"

На пляжі курорту Туапсе 55-річний чоловік вбив двох місцевих жителів - за його словами, він хотів "дати урок" за пияцтво і нецензурну лайку.

Жителя Оренбурзької області РФ, 55-річного Сергія Шаталкіна визнали винним у смерті 46-річного жителя Туапсе і його 21-річного сина. За рішенням суду Шаталкін проведе за гратами 17 років у колонії суворого режиму.

Після затримання Шаталкіна він зізнався у скоєному. Як виявилося, чоловік приїхав на чорноморський курорт, щоб відпочивати "дикуном". Сергій ночував у власному автомобілі. За його словами, у ніч на 28 вересня 2014 року під час прогулянки вздовж берега моря він побачив чоловіків, які нібито були п'яні і нецензурно висловлювалися. Його зауваження переросло у конфлікт, в результаті він забив їх камінням.

Версію Шаталкіна раніше ставили під сумнів. Знайомі Жукових говорили, що вони не зловживали спиртним. Андрій до того ж був спортсменом. Як один убивця впорався з двома чоловіками, здавалося незрозумілим.

За версією слідства, Шаталкін, "використовуючи незначний привід", "взяв камінь і став наносити їм удари в область голови обох опонентів". Микола та Андрій отримали смертельні черепно-мозкові травми.

Вбивця скинув трупи в море і зник. 28 вересня тіло старшого Жукова, викинуте хвилями на пляж, було виявлено. Через два дні там же знайшли і Андрія. Також на місці злочину була виявлена закривавлена галька, яка стала знаряддям розправи.