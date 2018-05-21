"Матрьошка 18+": Росія здивувала курйозним сувеніром до ЧС-2018 (фото)

Фотографії сувеніра, на якому матрьошка зображена з червоним свистком у роті, активно поширюються у соцмережах.

Користувачів мережі розсмішив сувенір у вигляді матрьошки-арбітра, який випустили в Росії до чемпіонату світу-2018.

Фотографії сувеніра, на якому матрьошка зображена з червоним свистком у роті, активно поширюються в соцмережах.

Користувачі розкритикували зайвий "креатив" творців сувеніра, висловлюючи своє здивування і збентеження.

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"Матрьошка з м'ячем. Так, вам здалося, що це у неї свисток", "збірний образ збірної, вболівальників та країни", "ну і свисток!" "Порнографія, 18+" "боюся навіть думати, що зображено на матрьошках всередині цієї", "Це матрьошка-защеканка", "А що в рот тягне ця ідіотка?!!", "Повіям дали рекламу", - коментують користувачі.

Дехто вбачає в сувенірі натяк на програш збірної Росії.

"Я так розумію в роті у цій матрьошки свисток? В Казані, напередодні чемпіонату світу, змогли створити збірний образ збірної Росії з футболу", - прокоментував блогер "Дніпро Бандерівський" в Twitter.

Фото матрьошки вже навіть почали розтягати на меми.

Як повідомляв УНІАН, у російському Сургуті до Дня перемоги продавали тапочки із зображенням радянських солдатів.