"Матрьошка 18+": Росія здивувала курйозним сувеніром до ЧС-2018 (фото)

08:25, 21 травня 2018
Русский міръ
21067 0
Сувенір у вигляді матрьошки-арбітра / twitter.com/Fake_MIDRF

Фотографії сувеніра, на якому матрьошка зображена з червоним свистком у роті, активно поширюються в соцмережах.

Дехто вбачає в сувенірі натяк на програш збірної Росії / twitter.com/Fake_MIDRF

Користувачі розкритикували зайвий "креатив" творців сувеніра, висловлюючи своє здивування і збентеження.

Читайте такожЗа місяць до старту ЧС-2018 ситуація з правами людини в Росії різко погіршилася - звіт HRW

"Матрьошка з м'ячем. Так, вам здалося, що це у неї свисток", "збірний образ збірної, вболівальників та країни", "ну і свисток!" "Порнографія, 18+" "боюся навіть думати, що зображено на матрьошках всередині цієї", "Це матрьошка-защеканка", "А що в рот тягне ця ідіотка?!!", "Повіям дали рекламу", - коментують користувачі.

Дехто вбачає в сувенірі натяк на програш збірної Росії.

"Я так розумію в роті у цій матрьошки свисток? В Казані, напередодні чемпіонату світу, змогли створити збірний образ збірної Росії з футболу", - прокоментував блогер "Дніпро Бандерівський" в Twitter.

Фото матрьошки вже навіть почали розтягати на меми.

Як повідомляв УНІАН, у російському Сургуті до Дня перемоги продавали тапочки із зображенням радянських солдатів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#чемпіонат світу