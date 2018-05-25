У мережі висміяли девіз збірної Росії на ЧС-2018
ФІФА оголосила підсумки голосування вболівальників, які вибирали девізи для кожної з 32 країн-учасниць Чемпіонату світу з футболу, який пройде влітку 2018 року в Росії. Збірної Росії дісталося гасло «Грай з відкритим серцем» - воно буде прикрашати в тому числі автобус команди.
Про це пише Meduza.
У Твіттері девіз зустріли з подивом: одні користувачі відзначали, що слоган скоріше підходить кардіохірургам, а інші не розуміли, чому в ньому немає ні слова про гру ногами.
А ось і девіз збірної на Чемпіонаті Світу— dmitriy blinnikov (@discojournalist) 24 травня 2018 р.
Грай з відкритим серцем
І холодними ногами pic.twitter.com/5Zbi6bqWYl
Девізом збірної Росії на чемпіонаті світу з футболу стане слоган «Грай з відкритим серцем»— Bob Farber (@Bobchensk) 24 травня 2018 р.
Здається мені, цей слоган більше підходить для веселих кардіохірургів.
Грай з відкритим серцем, дивись зі збільшеною печінкою.— В. Перестукин (@perestookin) 24 травня 2018 р.
новий девіз збірної Росії - «Грай з відкритим серцем»— Aleksey Shaburov (@lierr_A) 24 травня 2018 р.
взагалі-то грати треба з розумом. і ногами. серце ні при чому.
Грай з відкритим серцем — девіз збірної Росії з футболу pic.twitter.com/FbZpOjIN7M— РІП Новини (@riarip) 24 травня 2018 р.
ВСЕ ПРО***ТЬ - ЦЕ ТЕЖ ДАР! - ось їх девіз.— Астаф'єв Олег (@OLEG_ASTAFYEV) 24 травня 2018 р.
А з девізом "Забий гол у чужі ворота" не пробували грати?— Юка (@vaju01) 24 травня 2018 р.
Деякі звернули увагу на девізи інших країн, які беруть участь у ЧС-2018. Найлаконічніший — у Польщі.
Девіз Польщі на #ЧМ2018 – «Вперед, Польща!» https://t.co/c0hDvCwM72pic.twitter.com/EcMDGn6Zs5— Чемпіонат (@одному) 24 травня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, раніше Росія здивувала курйозним сувеніром до ЧС-2018. Фотографії сувеніра, на якому матрьошка зображена з червоним свистком у роті, активно поширюються в соцмережах.