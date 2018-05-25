У мережі висміяли девіз збірної Росії на ЧС-2018

12:26, 25 травня 2018
Русский міръ
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У користувачів соцмереж девіз викликав подив / скріншот

ФІФА оголосила підсумки голосування вболівальників, які вибирали девізи для кожної з 32 країн-учасниць Чемпіонату світу з футболу, який пройде влітку 2018 року в Росії. Збірної Росії дісталося гасло «Грай з відкритим серцем» - воно буде прикрашати в тому числі автобус команди.

Про це пише Meduza.

У Твіттері девіз зустріли з подивом: одні користувачі відзначали, що слоган скоріше підходить кардіохірургам, а інші не розуміли, чому в ньому немає ні слова про гру ногами.

Деякі звернули увагу на девізи інших країн, які беруть участь у ЧС-2018. Найлаконічніший — у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Росія здивувала курйозним сувеніром до ЧС-2018. Фотографії сувеніра, на якому матрьошка зображена з червоним свистком у роті, активно поширюються в соцмережах.

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Теги: #Россия