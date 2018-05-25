У мережі висміяли девіз збірної Росії на ЧС-2018

Збірній Росії дісталося гасло «Грай з відкритим серцем».

ФІФА оголосила підсумки голосування вболівальників, які вибирали девізи для кожної з 32 країн-учасниць Чемпіонату світу з футболу, який пройде влітку 2018 року в Росії. Збірної Росії дісталося гасло «Грай з відкритим серцем» - воно буде прикрашати в тому числі автобус команди.

Про це пише Meduza.

У Твіттері девіз зустріли з подивом: одні користувачі відзначали, що слоган скоріше підходить кардіохірургам, а інші не розуміли, чому в ньому немає ні слова про гру ногами.

А ось і девіз збірної на Чемпіонаті Світу



Грай з відкритим серцем



І холодними ногами pic.twitter.com/5Zbi6bqWYl — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 24 травня 2018 р.

Девізом збірної Росії на чемпіонаті світу з футболу стане слоган «Грай з відкритим серцем»



Здається мені, цей слоган більше підходить для веселих кардіохірургів. — Bob Farber (@Bobchensk) 24 травня 2018 р.

Грай з відкритим серцем, дивись зі збільшеною печінкою. — В. Перестукин (@perestookin) 24 травня 2018 р.

новий девіз збірної Росії - «Грай з відкритим серцем»



взагалі-то грати треба з розумом. і ногами. серце ні при чому. — Aleksey Shaburov (@lierr_A) 24 травня 2018 р.

Грай з відкритим серцем — девіз збірної Росії з футболу pic.twitter.com/FbZpOjIN7M — РІП Новини (@riarip) 24 травня 2018 р.

ВСЕ ПРО***ТЬ - ЦЕ ТЕЖ ДАР! - ось їх девіз. — Астаф'єв Олег (@OLEG_ASTAFYEV) 24 травня 2018 р.

А з девізом "Забий гол у чужі ворота" не пробували грати? — Юка (@vaju01) 24 травня 2018 р.

Деякі звернули увагу на девізи інших країн, які беруть участь у ЧС-2018. Найлаконічніший — у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Росія здивувала курйозним сувеніром до ЧС-2018. Фотографії сувеніра, на якому матрьошка зображена з червоним свистком у роті, активно поширюються в соцмережах.